Bitlis’in merkezine bağlı Yolcular köyünde, duyanların yüreğini burkan sarsıcı bir kadın cinayeti meydana geldi. Köy korucusu olduğu öğrenilen Ömer Özdemir, 11 yıllık eşi Leyla Özdemir’i ateşli silahla vurarak hayattan kopardı. Katil zanlısı kocanın, cinayetin hemen ardından jandarma karakoluna giderek teslim olduğu belirtildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Bitlis Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Leyla Özdemir’in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla baba ocağına teslim edildi. Genç kadın, Siirt’in Şirvan ilçesindeki Cevizlik köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma ise titizlikle sürdürülüyor.

Yasak Aşkı Gizlemek İçin Alınan "İnfaz" Kararı

Cinayetin arka planına dair Leyla Özdemir'in akrabaları tarafından OdaTV'ye yapılan açıklamada kan dondurucu iddialar ortaya atıldı. Aile yakınlarının öne sürdüğüne göre; Ömer Özdemir, ağabeyinin ikinci eşi olan yengesi S.Y. ile gizli bir ilişki yaşıyordu. Bu yasak ilişkiyi fark eden Leyla Özdemir, durumu eşinin ailesine bildirdi. Ancak iddiaya göre aile bu skandalın duyulmasını engellemek istedi ve olayın dışarıya sızmaması adına genç kadın hakkında ortaklaşa bir "infaz" kararı alındı. Yetkili makamlar ise bu vahim iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Olayı bir "töre cinayeti" olarak nitelendiren talihsiz kadının dayısı Mehmet Selim Boşboğa, adaletin yerini bulması için suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Boşboğa, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Köylülerin tamamı bu olayın bu şekilde geliştiğini biliyor. Karakol komutanı da kocanın teslim olup suçunu itiraf ettiğini doğruladı. Rahmetli yeğenim bu yasak ilişkiye şahit olduğu için katledildi. Biz aile olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Sadece katilin değil, bu olaya zemin hazırlayan tüm faillerin yargılanmasını ve hak ettikleri en ağır cezayı almalarını istiyoruz."

Silah Zoruyla Alıkonulma ve Kan Donduran Son Telefon

Genç kadının acılı babası Dursun Özdemir’in Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği resmi ifade, cinayet öncesinde yaşanan sistematik baskıyı ve vahşeti gözler önüne serdi. Kızının evliliğinde uzun süredir ciddi sorunlar yaşadığını ve bunun tek sorumlusunun damadı olduğunu belirten acılı baba, cinayetten bir hafta önce kızının telefonu elinden alınarak bir akrabasının evine bırakıldığını anlattı. İfadeye göre; Ömer Özdemir, birkaç gün sonra gece yarısı silah zoruyla baskın yaparak kızını sığındığı evden zorla çıkardı ve Bitlis’teki ikametine geri götürdü. Apar topar götürülen Leyla Özdemir'in valizi, ayakkabıları ve ziynet eşyaları ise sığındığı evde kaldı.

Katliamın yaşandığı günün akşamında gerçekleşen telefon görüşmesi ise kelimenin tam anlamıyla dehşet vericiydi. Baba Dursun Özdemir, kızının son dakikalarını şu sözlerle aktardı:

"Kızımın öldürülmesinden sadece 5 dakika önce, saat 17.30 sıralarında Ömer beni telefonla aradı. Bana, 'Kızının başka adamlarla mesajlarını yakaladım, seni aldatıyor' diyerek iftira atmaya başladı. O esnada arka planda kızım Leyla’nın avazı çıktığı kadar, 'Yalan söylüyorsun, iftira atıyorsun, ben kimseyle mesajlaşmadım!' diye bağırdığını duydum. Ömer’e kızıma iftira atmamasını, eğer geçinemiyorlarsa boşanmaları gerektiğini söyledim. Telefon kapandı. Sadece 2 dakika sonra aynı numaradan beni tekrar aradı ve soğukkanlı bir ses tonuyla, 'Ben kızını öldürdüm, Allah rahmet eylesin' diyerek telefonu yüzüme kapattı."