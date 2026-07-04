Hazine Bakanı Scott Bessent, geçtiğimiz Mart ayında yaptığı açıklamada, ABD'nin 250. kuruluş yıldönümü şerefine Trump'ın imzasının paralara basılacağını duyurmuştu. Paylaşılan görselde, Başkan Trump’ın imzasının Hazine Bakanı Bessent’in imzasının hemen üzerinde yer aldığı görülüyor.

Geleneksel olarak yalnızca Hazine Bakanı ve ABD Hazinedarının imzalarını barındıran paralarda, ilk kez görevdeki bir başkanın imzası yer bulmuş oldu. Konuya ilişkin CNN'in banknotların basım sürecine girip girmediği yönündeki sorularına ise Hazine Bakanlığı'ndan henüz bir yanıt gelmedi.

ABD Hazine Bakanı Brandon Beach, Mart ayındaki duyuruda Trump'ın ekonomik hamlelerine vurgu yaparak, "Başkanın Amerika'nın Altın Çağı ekonomik canlanmasının mimarı olarak tarihe bıraktığı iz yadsınamaz. İmzasını Amerikan para birimine basmak sadece uygun değil, aynı zamanda son derece hak edilmiş bir adımdır" ifadelerini kullanmıştı.

Bu adım, Trump'ın adını ve imajını çeşitli resmi belgelere, kurumlara ve simge yapılara yerleştirme politikasının son halkası olarak değerlendiriliyor. Trump yönetimi daha önce de hatıra amaçlı ABD pasaportlarına, milli park geçiş kartlarına, Washington DC'deki çeşitli kurumların pankartlarına ve bebekler için özel yatırım hesaplarına başkanın adını veya resmini eklemiş; Florida'daki Palm Beach Uluslararası Havalimanı'na da Trump'ın adı verilmişti.

250 DOLARA TRUMP'IN RESMİ

Diğer yandan, Kongre'deki bazı üyeler bu hamleyi bir adım daha ileri götürerek Trump'ın portresini doğrudan paranın üzerine taşımayı hedefliyor. Bu kapsamda, ABD'nin 250. yılına özel tasarlanacak 250 dolarlık bir banknotun üzerine Trump'ın portresinin basılması için Temsilciler Meclisi'ne bir yasa tasarısı sunuldu.

Mevcut ABD yasaları, paralarda yalnızca hayatını kaybetmiş kişilerin portrelerinin yer almasına izin verse de sunulan tasarı, başkanlık yapmış kişiler için bir istisna getirmeyi amaçlıyor. Ancak bu tasarının yasalaşması, Kongre'deki Demokrat senatörlerin desteğine bağlı olduğu için düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

Buna rağmen Darphane ve Baskı Bürosu çalışanlarının, yılın başlarında Trump'ın portresi ve imzasını içeren 250 dolarlık banknot prototipleri üzerinde çalıştığı bildirildi.