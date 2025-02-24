Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, söz konusu değişiklikle ilgili duyurusunu Resmi Gazete'de yayımladı. Yeni banknotlar, eski sürümlerle karşılaştırıldığında sadece imza değişikliğiyle dikkat çekecek.

İMZA DEĞİŞİKLİKLERİ VE YÖNETİMSEL DÜZENLEMELER

Yeni 100 TL banknotunda, TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan’ın yanı sıra Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın imzası yer alacak. Aynı şekilde, VII. tertip 10 TL banknotlarında da Dr. Fatih Karahan'ın imzası bulunacak, ancak Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’ın imzası 10 TL banknotları için geçerli olacak. Bu imza değişiklikleri dışında, banknotların tasarımında herhangi bir yenilik yapılmadı.

BANKNOTLARIN BOYUTLARI VE TASARIM ÖZELLİKLERİ DEĞİŞMEDİ

Yeni tertip banknotlar, boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynı olacak. Yani, yeni 100 TL ve 10 TL banknotları, eski banknotlarla karışabilecek şekilde piyasada dolaşacak.

ESKİ VE YENİ BANKNOTLAR BİRLİKTE TEDAVÜLDE

Yapılan açıklamaya göre, yeni tertip banknotlar eski banknotlarla birlikte aynı anda tedavülde olacak. Bu durum, vatandaşların hem eski hem de yeni banknotları rahatlıkla kullanabilmesini sağlayacak.

Yeni 100 TL ve 10 TL banknotların, Türkiye'nin para piyasasında sorunsuz bir şekilde dolaşması bekleniyor.