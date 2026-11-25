Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla AFAD ve Polis Akademisi başta olmak üzere birçok ilin valisi değişti.

Karar kapsamında AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan Hatay Valisi olarak atanırken, Ağrı Valisi Önder Bozkurt AFAD Başkanlığı görevine getirildi.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANI DA DEĞİŞTİ

Atama kararıyla Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı görevden alındı. Balcı'nın yerine Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz atandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA YENİ ATAMALAR

Karar kapsamında İçişleri Bakanlığına bağlı bazı birimlerde de görev değişiklikleri gerçekleştirildi.

Buna göre 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğüne Tarık Bahadır, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına Ali Baştürk, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına ise Bülent Ay atandı.

Öte yandan kararnameyle 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alınırken, 41 ilin valiliğinde değişikliğe gidildi.