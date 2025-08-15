Geçen pazar günü gece saatlerinde Etlik Mahallesi Adnan Yüksel Caddesi’nde çiğköfte dükkanı işleten Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi dükkandan eve giderken merdivende oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşler ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı.

İki tarafın diğer yakınları da gelince tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada Hakan Çakır, ağabeyi Hakkı Can Çakır ve babası Şahin Çakır bıçaklandı.

Hakan Çakır, hayatını kaybederken, yaralı baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

3 TUTUKLAMA

Olaya karışan Taha Z. ve Samet Z. kardeşler ile ağabeyleri Emir Z. (19) ve babaları Cemal Z. (45) ile U.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba ve 3 oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı.

Tutuklanan 3 kardeşin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğraflar paylaştıkları görüldü.

"BEBEM ÖLDÜ ORADA"

Cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilen Hakan Çakır'ın annesi Sevender Özkan Çakır, "Biz kızımla dükkandan çıktık, evimize geliyorduk. Merdivenlerden inecektik. Kızım yol istedi. Biri küfretmeye başladı, taciz etti. Biz korktuk kızımla, panikledik. Oğlan konuşmaya başlayınca ben arkamızdan gelip de bizi sıkıştırıp öldürecekler dedim. Hakan'ı aradık. Hakan geldi. 'Hayırdır kardeşim' falan dedi. İlk darbeyi benim oğlana vurdu. O vurunca da o vurdu. Sonra toplu halde muhtarlığını oraya yığdılar. Hakan'ı korumak için kolumu gerdim, vurdu. Muhtarlığın önünde oğluma çullanmıştı çocuklar. Bebem öldü orada" dedi.

TACİZ İDDİASI

Ali D. de arkadaşı Hakan Çakır'ın annesi ve kız kardeşi eve giderken merdivende oturan iki kardeşin önlerini kesip taciz ettiklerini ileri sürdü. Ali D. "Onlar da bağırıp yardım istiyor. Hakan gelince bunlar dağılıyor, kaçıyor. Sonra toplanıp, ellerinde bıçak dükkanı basıyorlar. Abisini, kendisini, babasını bıçaklayarak kaçıyorlar. Bunlar böyle kavgalı olduğu zaman bir anda çoğalıp, bir araya gelip, örgütlenip, daha önce canlı yayın açıp birinin kulağını kesen, mahallede silah sıkan çocuklar. Sosyal medyada zaten resimleri var. Uzun namlulu silahlar, bıçaklar, boyu kadar silahlarla beraber resimleri var. Yaptığı kötü şeyleri de zaten videoya çekip paylaşabilen bir grup bunlar. Korkuları yok. Daha önce de zaten böyle olaylarla karşılaştık" dedi.

Şüphelilerin uzun zamandır sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla fotoğraflar paylaştığı ortaya çıktı.

BBP LİDERİ TEPKİ GÖSTERDİ

BBP lideri olaya ilişkin sosyal medyada yaptığı açıklamada, "suça sürüklenen çocuk" adı altında 15-17 yaşındaki eli kanlı katillerin korunmasını toplum vicdanı asla kabul etmeyecektir" ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:

"Ankara’da, kız kardeşini taciz eden 14 ve 17 yaşındaki iki caniye karşı duran 22 yaşındaki Hakan Çakır, alın teriyle ailesinin ve kendinin helal rızkını kazandığı dükkanında defalarca bıçaklanarak katledildi. Şahit olduğumuz vahşet, “sokak çetelerinin” ve “suçun yaşı olmaz” gerçeğinin son ve en acı örneklerinden biri olmuştur.

15-17 yaşındaki eli kanlı katillerin, "Suça sürüklenen çocuk” adı altında korunmasını, toplum vicdanı asla kabul etmeyecektir.

Bu yaşta insan, bıçağı eline alıp masum bir genci katledecek kadar canice hareket ediyorsa, cezası da yetişkinlerle benzer olmalıdır.

Sokak çeteleri, toplumun huzurunu tehdit eden ve gençlerimizi zehirleyen en büyük belalardan biri haline gelmiştir. Belirgin bir giyim tarzı ve davranış kalıplarına sahip olan, sosyal medyayı güç gösterisi yapmak ve korku uyandırmak için kullanan bu çetelerle yeterli düzeyde mücadele edilmediği takdirde, ülkemizde Güney Amerika benzeri bir çeteleşmenin önü alınamayacaktır.

Emniyet güçlerimizin gayretli çalışması ve kararlı mücadelesi sonucu bu benzeri suçlarda ciddi azalmalar gözükse de bu çeteler kökünden temizlenmesi için, hukuk sistemimizde, ağırlaştırılmış ve caydırıcı cezalarla yeni düzenlemeler yapılmalıdır.

Bu tip vahşi suçlar için, olayın işleniş şartları ve şekli de dikkate alınarak muhakkak “tahliyesiz müebbet” ve “idam “ cezaları hukuk sistemimize girmelidir. Bunların dışındaki cezalar, mağduru ve toplumu değil suçluyu korumaktadır."

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Olaya ilişkin sosyal medyadan binlerce yorum yapılırken cinayet Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine benzetildi.

Yaşları küçük olan çocukların uzun namlulu silahlarla çekilen fotoğrafları sosyal medyada "suça sürüklenen çocuk" tartışmasını yeniden gündeme getirdi.