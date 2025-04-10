Yeni Akit gazetesi geçtiğimiz günlerde, yüksek tansiyon hastası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat için "CHP'li Polat ilacını bilerek almıyor" başlıklı bir habere imza atmıştı.

İmza atılan habere tepkiler devam ederken bu kez de gazetenin yazarlarından Ali Karahasanoğlu Mahir Polat'ı hedef aldı.

Karahasanoğlu yazısında, "Mahir Polat isimli, cezaevine girince birdenbire tansiyon hastası olduğunu hatırlayan adam" ifadesini kullandı.

"TANSİYON HASTASI OLDUĞUNU HATIRLAYAN ADAM"

Karahasanoğlu, "Yaptığınız nankörlükten çok da öte bir şey!" başlıklı yazısında Polat hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Mahir Polat isimli, cezaevine girince birdenbire tansiyon hastası olduğunu hatırlayan adamın, Kadıköy’de yüz binlerce liralık harcama yaparak, erkek ve kadın cinsel organlarının çizimini yaptırmasını, bunu ordan geçen milyonlarca insana göstermesindeki ahlaksızlığı, hukuksuzluğu görmezden mi geleceksiniz?"