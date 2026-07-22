Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma Türkiye'nin gündemine otururken, iktidara yakın Yeni Akit gazetesi, Haluk Leventleri karıştırdı.

Gazete dün 'özel haber' olarak "Kumarcı Haluk Levent, Kızıl Soros ile de 'Ahbap'mış!" başlıklı bir haber yayımladı. Ancak, haberde bahsedilen kişinin şarkıcı Haluk Levent değil, iktisatçı Prof. Dr. Haluk Levent olduğu anlaşıldı.

Yeni Akit, 21 Temmuz tarihli sayısında birinci sayfadan “Kızıl Soros’un ‘ahbap’ı”, iç sayfada ise “Kumarcı Haluk Levent, Kızıl Soros ile de ‘Ahbap’mış!” başlıklarıyla haber yayımladı. Haberde, Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent’in, Osman Kavala’nın kurucuları arasında bulunduğu Yurttaşlık Derneği’nin yönetim kurulu üyesi iddia edilerek, “Ahbap Derneği’nin kurucusu Levent’in, ‘yabancı güçlerin Türkiye’yi bölme/zaafa uğratma aracı’ olarak yorumlanan Helsinki Yurttaşlar Meclisi’nin ülkemizdeki uzantısı Yurttaşlık Derneği’nin Yönetim Kurulu üyesi olduğu tespit edildi” ifadelerine yer verildi.

Gezi davasından cezaevinde olan iş insanı Osman Kavala'nın yöneticileri arasında olduğu Yurttaşlık Derneği, Yeni Akit'in haberinin ardından bir açıklama yayımlayarak, haberde yönetim kurulu üyesi olarak gösterilen kişinin Ahbap soruşturmasından tutuklanan şarkıcı Haluk Levent değil, iktisatçı Prof. Dr. Haluk Levent olduğunu duyurdu.

Açıklamada, Yeni Akit'in haberinin 'asılsız ve maksatlı' olduğu vurgulanırken, "Basit bir araştırma ve doğrulama çabasıyla dahi öğrenilmesi mümkün iken, iki farklı kişinin bilerek ya da bilmeyerek aynı kişi gibi gösterilmesi, gazeteciliğin ve haberciliğin en temel ilkesinin çiğnenmesidir. Yıllardır süregelen ve bu yayınla da bir kez daha tekrarlanan itibar suikasti, ne Osman Kavala'nın, ne de derneğimizin meşruiyetine gölge düşürebilir" denildi.

Haber yalanlanmasına rağmen Yeni Akit internet sitesinden söz konusu haberi kaldırmadı.

'İTİBAR SUİKATI'

Derneğin açıklamasının tamamı işe şöyle:

"Değerli yurttaşlarımız,

Yeni Akit gazetesinin 21 Temmuz 2026 tarihli nüshasında, 1. sayfada "Kızıl Soros'un 'ahbap'ı" ve 8. sayfada "Kumarcı Haluk Levent, Kızıl Soros ile de 'Ahbap'mış!" başlıklarıyla yapılan yayınlarda üyelerimiz ve derneğimiz hedef gösterilmiş, olgusal gerçeğe aykırı bir kurgulama ile kamuoyu yanıltılmıştır.

Öncelikle temel bir maddi hatayı düzeltmek isteriz: Yayınlanan metinde adı geçen Ahbap yöneticisi Haluk Levent Acil, derneğimizin Yönetim Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Haluk Levent ile aynı kişi değildir.

Saygın bir iktisatçı ve akademisyen olan ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz arasında yer alan Prof. Dr. Haluk Levent, söz konusu yayınlarda bahsedilen Ahbap Derneği'nin kurucusu, kamuoyunun müzisyen olarak tanıdığı kişi değildir.

Sırf bir isim benzerliği üzerinden, "Ahbap" ibaresini başlığa taşıyarak bir Yönetim Kurulu üyemizi Ahbap Derneği ile ilişkili gösteren yayın, eğer maksatlı olarak hazırlanmış yanıltıcı bir karalama değilse, tamamen asılsızdır. Basit bir araştırma ve doğrulama çabasıyla dahi öğrenilmesi mümkün iken, iki farklı kişinin bilerek ya da bilmeyerek aynı kişi gibi gösterilmesi, gazeteciliğin ve haberciliğin en temel ilkesinin çiğnenmesidir.

İkincisi, kurucularımızdan Osman Kavala hakkındaki ifadelerdir. Osman Kavala, son yıllarda sıkça görüldüğü üzere haksız ve temelsiz şekilde cezalandırıldığına inandığımız, derneğimizin kurucularından, onur duyduğumuz bir üyemizdir. Bu ilişkimiz de, saklanacak değil, sahip çıktığımız bir bağdır. Osman, derneğimizin bu yana ilke ve değerlerimizi paylaştığımız kuruluşundan dostumuzdur.

Yıllardır süregelen ve bu yayınla da bir kez daha tekrarlanan itibar suikasti, ne Osman Kavala'nın, ne de derneğimizin meşruiyetine gölge düşürebilir. Hak, hukuk, özgürlükler, demokrasi ve bir arada yaşamı inşa yönündeki çalışmalarımızı, bu tür karalama girişimlerine rağmen sürdürmeye devam edeceğiz.

Bir isim benzerliğine dayanarak derneğimizi ve kurucularımızı hedef gösteren bu yayının asılsız ve maksatlı olduğunu açıklamayı, toplumu doğru bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde gerekli görüyoruz. Ayrıca 5187 sayılı Basın Kanunu kapsamındaki cevap ve düzeltme haklarımızı ve her türlü hukuki başvuru hakkımızı saklı tuttuğumuzu belirtiriz."