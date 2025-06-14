Manisa Büyükşehir Belediyesi, elektrik akımına kapılmasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e ilişkin 'Çarpıldı' ifadesini kullanan Yeni Akit ve skandal karikatürler paylaşan Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say hakkında hukuk süreç başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in geçirdiği talihsiz kazanın ve vefatının ardından, Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say ile Yeni Akit Gazetesi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımları ve www.yeniakit.com.tr adresinde yer alan içeriklere ilişkin olarak Belediyemiz tarafından hukuki süreç başlatılmıştır." denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullandı:

Söz konusu paylaşımlara dair, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Kişinin hatırasına hakaret" suçlarından iddianame düzenlenerek ilgililer hakkında kamu davası açılmasını sağlamak üzere Manisa Büyükşehir Belediyemizce Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Merhum Başkanımızın anısına ve kamu vicdanına yönelik sorumluluğumuz gereği başlatılan bu sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz.