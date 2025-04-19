Kanada'da bir lisede verilen ödevde Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "diktatör" olarak gösterilmesinin yankıları sürerken her fırsatta Atatürk'e saldıran Yeni Akit'in sosyal medya paylaşımı tepki çekti.

Kuzey Amerika ülkesinin çirkin ödevinin ardından Yeni Akit gazetesi de benzer bir tutum sergileyerek Atatürk ile ilgili yaptığı bir haberi "Mustafa Kemal diktatör" etiketiyle paylaştı.

Daha önce de benzer hakaret içerikli paylaşım ve yayınlara imza atan gazetenin bu son paylaşımı, sosyal medyada büyük tepki çekti.

SKANDAL ÖDEV DE TEPKİ ÇEKTİ

Turkish Voice of Canada Youtube kanalında yer alan video habere göre Kanada'daki bir lisede, 12. sınıf öğrencilerine verilen "Bir diktatörü seç, anlat" konulu bir ödevde seçilecek diktatörlerin listesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün adı 'Mustafa Atatürk' olarak eklenmişti.

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk; Benito Mussolini, Saddam Hüseyin ve Fulgencio Batista gibi eli kanlı diktatörlerle aynı listeye alınmıştı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna hakaret niteliğindeki ödevi gören Türkiye'nin Kanada Büyükelçiliği ise, harekete geçmişti.