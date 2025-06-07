Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik çarpması sonucu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
KALP MASAJIYLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Zeyrek'in bilincinin kapalı olduğu ve kalp masajı yapılarak hastaneye getirildiği öğrenildi.
Olayın ardından hükümete yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, Zeyrek'in hastaneye kaldırılmasını “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek çarpıldı” başlığıyla verdi.
Bu ifade, sosyal medyada büyük tepki topladı...
Sosyal medya platformlarında birçok kullanıcı, Yeni Akit'in bu yaklaşımını kınadı.