Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, CHP'nin ön seçimdeki Cumhurbaşkanı aday adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdiği yazısında şarkıcı Hadise'yi çirkin sözlerle hedef alması tepki çekti.

Karahasanoğlu, "Pancarın büyüğü Ekrem’de" başlıklı yazısında İmamoğlu'nu hedef alırken Hadise içinse "Hadise isimli iç çamaşırı ile sahneye çıkan şarkıcı", "Bacak gösterici" ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu'nun sözleri sosyal medyada da tepkilere neden oldu.

Karahasanoğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

-Ben YSK üyelerine değil. İçişleri Bakanı’na ahmak dedim” diye, sanki bakana ahmak demek serbestmiş gibi, lafı çeviren de o.. Valiye “it” deyip, “Ben ‘it’ demedim ki, ‘basit’ dedim” diyen de o..

-Ama Ekrem bu, hiç usanmaz, pancarı turp diye göstermeye devam eder: “Sayın cumhurbaşkanı bir imzanızı bekliyor. Bir imza atacaksınız, İstanbul’un ulaşım sorunu çözülecek” der.. Alışmış bir defa, tahrifat yapmaya..

-Hadise isimli iç çamaşırı ile sahneye çıkan şarkıcıya milyonlarca liralık ödeme yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izin istemiyor. “Bu bacak gösterici için, milyonlar vereceğiz. Bir imza atar mısınız” demiyor. Biliyor ki, Cumhurbaşkanı “İsrafa gerek yok” diyecek..

-Cumhurbaşkanı’ndan izin almadan, belediye kasasından çıkartıp şarkıcıya trink parayı veriyor. Ama sıra metro yapımına gelince.. Harcamaların çok çok yüksek olması sebebi ile, o metroyu borçlanarak yapabilecek belediyenin gücü kalmadığı için, Cumhurbaşkanlığının kefil olabileceği rakamı çok çok aştığı için, imza atılamayınca.. “Sadece bir imza atacaktınız” diyerek, algı yapıyor..