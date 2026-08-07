Kaza Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Bugün saat 17.00 sıralarında ikinci el bir motosiklet satın alan Utku Keskin, henüz plakası takılmayan motosikletle gezmeye başladı. Kızılpınar- Veliköy mahalleleri arasında seyir halinde olan Keskin’in kontrolünden çıkan motosiklet yol kenarında bulunan toprak yığınına çarptı. HAYATINI KAYBETTİ Ardından savrulan motosikletle birlikte savrulan Keskin, park halindeki 59 AFC 974 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Utku Keskin, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

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