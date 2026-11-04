Dünyanın farklı bölgelerinde değerli maden arayışları sürerken Kanada'dan dikkat çeken bir altın haberi geldi. Ontario eyaletinde bulunan ve yaklaşık 4,3 milyon ons altın kaynağına sahip olduğu belirtilen Fenn-Gib projesinde önemli bir gelişme yaşandı.

Bölgedeki altın potansiyelini ekonomiye kazandırmayı hedefleyen proje, hükümetin özel hızlandırılmış izin programına dahil edildi. Milyonlarca ons altının bulunduğu sahada üretim hazırlıkları için yeni bir süreç başlarken, projenin ekonomik büyüklüğü de dikkat çekti.

YER ALTINDA 4,3 MİLYON ONS ALTIN KAYNAĞI BULUNUYOR

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Timmins altın bölgesinde yer alan Fenn-Gib projesi, sahip olduğu büyük altın kaynağıyla öne çıkıyor. Mayfair Gold tarafından geliştirilen projede yaklaşık 4,3 milyon ons ölçülmüş ve gösterilmiş kategoride altın kaynağı bulunuyor.

Şirketin açıkladığı verilere göre altın kaynağının ortalama tenörü ton başına 0,74 gram seviyesinde. Ayrıca yaklaşık 1 milyon ons altının yüzeye yakın bölgelerde bulunduğu belirtiliyor. Bu durum, açık ocak madenciliği yöntemiyle üretim yapılmasını öngören projenin dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

Ancak söz konusu 4,3 milyon ons miktarının tamamının kesin olarak çıkarılabilir ve ekonomik açıdan işletilebilir rezerv anlamına gelmediğini belirtmek gerekiyor. Bu rakam, projenin ölçülmüş ve gösterilmiş mineral kaynak miktarını ifade ediyor.

KANADA HÜKÜMETİ PROJEYİ HIZLANDIRILMIŞ SÜRECE ALDI

Fenn-Gib projesinde en önemli gelişme 2 Kasım 2026 tarihinde yaşandı. Northern Ontario Business'in haberine göre, Ontario hükümeti, Mayfair Gold tarafından geliştirilen projeyi "One Project, One Process" adı verilen hızlandırılmış izin programına dahil etti.

Bu sistemle madencilik projelerinin izin süreçlerinin tek bir koordinasyon mekanizması üzerinden yürütülmesi ve bürokratik işlemlerin azaltılması amaçlanıyor. Ontario yönetimi, söz konusu uygulamayla madencilik yatırımlarının önündeki gecikmeleri azaltmayı hedefliyor.

Proje kapsamında izin ve saha hazırlık çalışmalarının 2028 yılına kadar sürmesi, inşaat ve devreye alma aşamalarının ise 2028-2030 döneminde tamamlanması planlanıyor.

450 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPILACAK

Milyonlarca ons altın kaynağına sahip projenin ekonomik büyüklüğü de dikkat çekiyor. Fenn-Gib madeninin ilk aşamada yaklaşık 450 milyon dolarlık sermaye yatırımıyla hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Ontario hükümetinin açıklamasına göre proje, üretim aşamasına geçtiğinde 250 kişiye uzun vadeli istihdam sağlayabilecek. İnşaat döneminde ise yaklaşık 450 kişilik ek iş gücüne ihtiyaç duyulması bekleniyor.

Böylece projenin inşaat ve işletme aşamalarında toplam 700 kişilik istihdam oluşturması hedefleniyor. Hükümet ayrıca yatırımın eyalet ekonomisine yaklaşık 3 milyar dolarlık katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

İLK ALTININ 2030 YILINDA ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR

Fenn-Gib projesinde üretim için belirlenen takvim de netleşmeye başladı. Mevcut planlamaya göre madenin yaklaşık 15 yıllık bir başlangıç işletme ömrüne sahip olması bekleniyor.

Projenin izin, mühendislik ve saha hazırlık çalışmalarının ardından inşaat ve devreye alma sürecinin 2030 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor. İlk altının da 2030 yılında çıkarılması planlanıyor.