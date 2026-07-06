CHP’deki mutlak butlan bölünmesi siyasi partilerin güç dağılımını da değiştirecek. Dün CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’in CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinde ziyaret etmesinin ardından görüşme sonucu yeni parti sürecinin şekillendiği belirtildi.

SÖZCÜ, Genel Merkez ve Özel’in kurmay kadrolarından isimlerle tek tek konuşarak yeni parti ile beklentilerin nabzını tuttu. CHP’den ayrılacak milletvekili sayısı yeni ana muhalefet partisinin de kim olacağında belirleyici olacak. Kulislerde yeni partiye geçecek milletvekili sayısı değişiklik gösteriyor. Özel’e yakın isimler 73 ile 87 arasında milletvekilinin kendileriyle birlikte hareket edeceği hesabını yapıyor.

20 TEMMUZ SONRASI

Genel Merkez kanadı ise 45 ile 67 arasında milletvekilinin ayrılacağını öngörüyor. 73 kadar milletvekili ana muhalefet olmak için yeterli. Ancak yeni parti milletvekili çoğunluğu alsa da hiç seçime girmediği için Hazine yardımı alamayacak.

İmamoğlu’na yakın isimler yeni partinin bir an önce kurulmasını, Özel ve ekibi ise tüm hukuki yollar tükenene kadar mücadeleye devam edilmesini savunuyor. Ancak, 20 Temmuz sonrasında yeni parti için adım atılacağı belirtiliyor. Ayrılacak milletvekili sayısı CHP’yi ana muhalefet koltuğundan indirebilir.

Neden 20 Temmuz sorusunun yanıtını ise “O zamana kadar Yargıtay’dan kurultayın kısa sürede toplanmasını sağlayacak bir karar çıkabilir” olarak yanıtlıyorlar. 20 Temmuz’da 1 Eylül’e kadar sürecek olan adli tatil de başlamış olacak.

PARTİNİN İSMİ

Partinin isminin ne olacağı da halen netlik kazanmadı. ‘Yürüyüş’, ‘Yol’ isimlerinden vazgeçildi. Şu an ‘Yeni’ ismine eğilimin arttığı belirtildi. İki parti devreye girecek. Milletvekillerinin büyük çoğunluğunun Anadolu Birliği Partisi’nde, yedek partide ise 20 milletvekilinin olması planlanıyor. Bazı isimlerin de CHP’de kalarak ‘mücadeleye devam edeceği’ belirtiliyor.

Ana muhalefet hesabı

Meclis’te sandalye dağılımına bakıldığında DEM Parti’nin 56 milletvekili ve birlikte hareket ettikleri Emek Partisi’nin 2, Demokratik Bölgeler Partisi’nin 2 ve Türkiye İşçi Partisi’nin 3 milletvekili bulunuyor. Toplam 63 milletvekili yapıyor. CHP’den ayrılıklar sonrası bu sayının altına düşülmemesi gerekiyor. CHP’nin 135 milletvekili bulunuyor. En az 69 milletvekilini taşımayı başaran taraf ana muhalefet partisi olabilecek..