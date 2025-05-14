Cumhur İttifakı'nın başlattığı "Terörsüz Türkiye" süreci ve terör örgütü PKK’nın fesih kararı sonrası, sürecin siyasi yansımaları merak konusu oldu.
Yöneylem Araştırma’nın kurucusu Doç. Dr. Derya Kömürcü, sosyal medya hesabından yeni açılım sürecine dair yapılan bir anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Kömürcü söz konusu anketin sonuçlarını şu şekilde paylaştı:
-Yürütülen "süreç" neticesinde Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçileceğine inanlar %39 inanmayanlar %45 seviyesinde.
-DEM Parti seçmeninin %69'u sürecin Erdoğan'ın yeniden seçilmesiyle sonuçlanacağını düşünmüyor. AKP seçmeninin %78'i, MHP seçmeninin %52'si buna inanıyor.
-Kamuoyunda sürecin Erdoğan'ın oy desteğinde artışla sonuçlanacağına yönelik bir kanının hakim olduğunu söylemek mümkün değil.
-Aceleci yorumlarda bulunmak için erken. Süreci kerameti kendinden menkul kehanetler üzerinden değerlendirmemek gerek.
SEÇMEN GRUPLARININ GÖRÜŞLERİ FARKLILAŞIYOR
Anket verilerine göre, DEM Parti seçmeninin yüzde 69’u sürecin Erdoğan’ın yeniden seçilmesini sağlamayacağı görüşünde.
Buna karşılık, AKP seçmeninin yüzde 78’i, MHP seçmeninin ise yüzde 52’si Erdoğan’ın tekrar cumhurbaşkanı seçileceğine inanıyor.