İkinci el araç satın alan bir vatandaş, alım-satım sürecinin tamamlanmasından bir hafta sonra mobil bankacılık uygulamasını kontrol ettiğinde üst üste HGS ödeme talimatlarının gerçekleştiğini gördü. Aracın teslimatından önceki döneme ait geçiş ücretlerinin çekildiğini fark eden araç sahibi, durumu yetkili mercilere bildirdi.

Yapılan incelemelerde; aracın galeriye getirildiği sırada farklı HGS noktalarından geçtiği, ancak bu geçiş ücretlerinin galerici tarafından beyan edilmediği ve ödemelerin aracın yeni sahibine yansıtıldığı anlaşıldı.

YETKİLİ MECRALARDAN İPTAL VE İADE AÇIKLAMASI

Yaşanan mağduriyetin ardından yetkili kurumlarla iletişime geçen araç sahibi, eski döneme ait geçiş ihlalleri ve otomatik çekimlerin iptal edileceği ve kesilen tutarların iade edileceği bilgisini aldı.

Ancak yetkililer, sistemlerin otomatik eşleşme yapabilmesi nedeniyle bu tür durumların zaman zaman yaşandığını, haksız kesintilerin iptali ve para iadesi sürecinin tamamlanması için vatandaşların beyan etmesi gereken belgeler olduğunu belirtti.

SÜRPRİZ BORCU ÖDEMEMEK İÇİN GEREKEN 3 ŞART

Benzer bir durumla karşılaşan ve eski sahibine ait HGS borçlarını ödemek istemeyen araç sahiplerinin iade talebinde bulunurken şu 3 şartı yerine getirmesi gerekiyor:

Noter Satış Sözleşmesinin İletilmesi: Satışın yapıldığı kesin tarih ve saati belgeleyerek borcun sizden önceki döneme ait olduğunu kanıtlamak için noter sözleşmesini yetkili mercilere sunmak.

Banka Hesap Geçmişi Bilgilerinin Gönderilmesi: Hesabınızdan veya kredi kartınızdan haksız yere çekilen tutarları ve otomatik ödeme detaylarını gösteren banka dekontu veya hesap hareketlerini ibraz etmek.

Yeni Ruhsat Fotoğrafının Gönderilmesi: Aracın mülkiyetinin ve plakasına tanımlı yeni sahipliğin resmi olarak size geçtiğini doğrulamak adına güncel ruhsatın net bir fotoğrafını başvuruya eklemek.

MAĞDUR OLMAMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Sürecin uzamaması ve benzer mağduriyetlerin yaşanmaması adına uzmanlar şu önlemlere de dikkat çekiyor:

Eski HGS Etiketini İptal Ettirin: Satın alınan aracın üzerinde bağlı bulunan eski HGS etiketinin veya plakaya tanımlı eski aboneliğin iptal edildiğinden emin olun.

Otomatik Ödeme Talimatlarını Kontrol Edin: Banka hesabınız üzerinden plakaya tanımlı otomatik ödeme talimatı verirken, başlama tarihini ve önceki borç durumunu kontrol edin.

Geçiş İhlali Sorgulaması Yapın: Devir işlemlerinden önce e-Devlet veya PTT HGS portalı üzerinden aracın geçmişe dönük ödenmemiş geçiş borcu olup olmadığını sorgulayın.

PEŞ PEŞE ÇEKİLEN HGS TUTARLARI