Alman sürücü ve içerik üreticisi Elias Rischmüller, 1998 model emektar bir Volkswagen Passat 1.9 TDI model aracıyla tek depo yakıt kullanarak 2 bin 400 kilometre mesafe katetti. Bu sonuçla birlikte Rischmüller, İngiliz sürücülere ait olan 2 bin 388 kilometrelik eski dünya rekorunu kırmayı başardı.

ARAÇTAKİ FAZLALIK PARÇALAR SÖKÜLDÜ

Rekor denemesi öncesinde otomobilin ağırlığını azaltmak amacıyla iç mekandaki fazlalık parçalar tamamen söküldü. Hava direncini düşürmek için tavan çıtaları çıkarılırken, araçta enerji tasarruflu yeni farlar kullanıldı ve klima yolculuk boyunca kapalı tutuldu.

Sürtünmeyi ve enerji kaybını minimuma indirmek amacıyla direksiyon hidroliği dahi devre dışı bırakıldı. Motorda düşük viskoziteli özel bir yağ tercih edilirken, hava direncini azaltan özel tasarım jantlar takıldı ve 67 litrelik dizel yakıta yanma kalitesini artırmak için özel bir katkı maddesi ilave edildi.

HIZINI SAATTE 80 KİLOMETREDE SABİTLEDİ

Almanya'nın Hildesheim kentinden kuzey İsveç'e doğru yola çıkan Rischmüller, yakıt tasarrufunu en üst seviyede tutmak için süratini saatte 80 kilometre civarında sabitledi. Sürücü, aerodinamik etki oluşturmak adına zaman zaman kamyonların arkasına geçerek hava akımından faydalandı.

Yolculuğun ilk aşamalarında 100 kilometrede ortalama 2,9 litrelik tüketim değerine ulaşıldı. İlk 1000 kilometre geride kaldığında yakıt deposunun hâlâ yarısının dolu olması, yeni bir rekorun ilk somut göstergesi oldu.

KUZEY KUTUP DAİRESİNDE YAKIT BİTTİ

Sürücü, verdiği kısa uyku molalarının ardından kuzey İsveç'e doğru ilerleyerek Kuzey Kutup Dairesi'ne ulaştı. Aracın motoru, yakıtın tamamen tükenmesiyle birlikte tam 2 bin 400'üncü kilometrede durdu. Bu ölçümle birlikte Rischmüller, 1913 kilometrelik kendisine ait eski rekoru geliştirirken, İngilizlerin elinde tuttuğu dünya rekorunun da yeni sahibi oldu.