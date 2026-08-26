Özellikle özel sektör çalışanlarının yıl ortasında ara zam alamaması nedeniyle artan geçim sıkıntısı ve enflasyon baskısı, yeni asgari ücret pazarlıklarını öne çıkardı. Kulislerde konuşulan senaryoları SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı. Karakaş, karar alıcıların masasında %50 zam oranını baz alan iki farklı formülün bulunduğunu aktardı: 1. Formül (Ocak'ta Tek Seferde Zam): Siyasi takvime bağlı olarak Ocak ayında yeni asgari ücrete tek seferde %50 civarında zam yapılması. 2. Formül (Ocak + Temmuz Kademeli Zam): Ocak ayında gerçekleşen enflasyon oranında yaklaşık %30 zam yapılması, ardından Temmuz ayında ikinci bir ara zamla toplam artışın %50'nin üzerine çıkarılması. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı Aralık ayına dikkat çekilen değerlendirmelerde, temel parametrenin açlık sınırı olacağı ifade edildi. Açlık sınırının 37 bin lira seviyesini aştığı belirtilirken, Ocak ayında belirlenecek yeni rakamın bu sınırın altında kalmayacağı ve Şubat ayında hesaplara yatacak olan yeni maaşların mutfak enflasyonu dikkate alınarak şekilleneceği kaydedildi.

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