Yaklaşan yıl sonu öncesinde milyonlarca çalışanın gündeminde yer alan 2027 yılı asgari ücretine ilişkin ilk veriler, açıklanan enflasyon tahminleriyle birlikte hesaplanmaya başlandı.

2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücretin, farklı kurum ve anketlerin yıl sonu enflasyon beklentilerine göre 5 farklı senaryoda ulaşabileceği muhtemel seviyeler ortaya konuldu.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 28 BİN 75 LİRA 50 KURUŞ

2026 yılı için belirlenen net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira olarak uygulanıyor. 2026 yılı başında yapılan düzenlemeyle asgari ücrete yüzde 27 oranında artış yansıtılmıştı.

ENFLASYON TAHMİNLERİNE GÖRE MASADA 5 FARKLI ZAM SENARYOSU VAR

Yıl sonu enflasyon beklentileri üzerinden yapılan hesaplamalarda öne çıkan 5 farklı senaryo şu şekildedir:

Merkez Bankası Tahmini (%28): Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 28’lik artış esas alındığında, net asgari ücret 35 bin 936 lira seviyesine ulaşıyor.

Orta Vadeli Program Tahmini (%28,4): OVP’de yer alan yüzde 28,4’lük hedef gerçekleştiği takdirde, yeni net asgari ücret 36 bin 49 lira olarak hesaplanıyor.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi (%29,61): Piyasa beklentilerini yansıtan anketteki yüzde 29,61'lik oran uygulandığında artış, net ücreti 36 bin 389 lira seviyesine çıkarıyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi (%29,66): Eylül ayı anketindeki yüzde 29,66’lık tahmine göre yapılan hesaplama, asgari ücretin 36 bin 403 lira olabileceğini gösteriyor.

Finansal Kurumlar Birliği Tahmini (%30,39): Yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 30,39 olduğu bu senaryoda ise net asgari ücret 36 bin 608 lira seviyesine kadar yükseliyor.

Masadaki senaryolar dikkate alındığında, 2027 yılı asgari ücretinin 35 bin ile 36 bin lira bandında şekillenmesi güçlü bir ihtimal olarak öne çıkıyor.

KARAR SÜRECİ ARALIK AYINDA BAŞLAYACAK

Açıklanan bu hesaplamalar yalnızca kurumların enflasyon tahminlerine dayanıyor.

Kesinleşmiş yeni asgari ücret, aralık ayının ilk haftasında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı görüşmelerin ardından belirlenecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun nihai kararı aralık ayı sonuna doğru açıklaması bekleniyor.