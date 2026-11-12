Dünyaca ünlü model Bella Hadid'in özel hayatında yeni bir dönem başladı. İki yıl boyunca Teksaslı kovboy Adan Banuelos ile aşk yaşayan Hadid, ayrılığın ardından yine kovboy dünyasından bir isimle birlikte. Buz hokeyi maçında yeni sevgilisi Nathan Lacy ile samimi pozlar veren modelin paylaşımı, çiftin ilişkisini de ortaya koydu.

YENİ SEVGİLİSİYLE SAMİMİ POZLARINI PAYLAŞTI

30 yaşındaki Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni sevgilisi Nathan Lacy ile birlikte çekilmiş fotoğraflarına da yer verdi.

Çift, kanser araştırmalarına kaynak sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen Hockey Fights Cancer etkinliğinde bir araya geldi. Hadid, gecenin kendisi için özel olduğunu belirterek organizasyonun önemine dikkat çekti.

Ünlü model, sporun yalnızca skor tabelasından ibaret olmadığını vurgulayarak kanserden etkilenen insanlara ve ailelerine destek olan etkinliğe teşekkür etti.

HEM KOVBOY HEM İNŞAAT ŞİRKETİNDE YÖNETİCİ

Bella Hadid'in yeni sevgilisi Nathan Lacy, 38 yaşında ve Colorado'nun Crested Butte kentinden geliyor. Beşinci kuşak kovboy olan Lacy, yalnızca çiftlik hayatıyla ilgilenmiyor.

Ailesine ait inşaat şirketinde proje yöneticisi ve maliyet tahmincisi olarak çalışan Lacy, aynı zamanda at yetiştiriciliği ve eğitimi yapılan Lacy Çiftliği'nde de aktif rol alıyor.

ORTAK ARKADAŞLARI TANIŞTIRDI

Bella Hadid ile Nathan Lacy'nin ilk kez bu yıl şubat ayında Milano Moda Haftası'nda birlikte görüldüğü belirtildi. İkilinin tanışmasına ise Hadid'in yakın arkadaşı olan ve aynı zamanda Lacy'nin kız kardeşi Rachael Lacy'nin vesile olduğu aktarıldı.

Hadid, iki yıl aşk yaşadığı Teksaslı kovboy Adan Banuelos'tan ocak ayının sonunda ayrılmıştı. Ünlü model, ayrılıktan yaklaşık 10 ay sonra yeni ilişkisiyle gündeme geldi.