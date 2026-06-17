2 gün önce Yeni Ay evresini geride bıraktık ve şimdi Ay, ay sonunda gerçekleşecek olan Dolunay’a doğru yavaş yavaş büyüyor. Haziran ayının bu ikinci yarısında, büyüyen Ay'ın dinamik ve besleyici enerjisi hayatımızın temposunu belirleyecek.

Bugün (Çarşamba), gökyüzü adeta görsel bir şölen sunuyor. Gün batımının ardından Kuzey Yarımküre'de incecik bir "D" harfi, Güney Yarımküre'de ise zarif bir "C" harfi şeklinde göreceğimiz %11,3 aydınlanmış genç hilal, batı ufkunda büyüleyici bir manzaraya imza atacak.

Alacakaranlığın son mavi tonlarında Jüpiter, Ay’a eşlik ederken; aşk ve güzellik gezegeni Venüs gökyüzünde bir deniz feneri gibi parıldayacak. Hatta Ay, Venüs’e o kadar yakın geçecek ki dünyanın bazı bölgelerinde onu kısa bir süreliğine örtecek (Ay tutulması/okültasyon). Bu görsel şölene ek olarak, Akrep takımyıldızındaki ünlü Kelebek Kümesi (M6) de ışık kirliliğinin az olduğu temiz gökyüzünde kendini göstermeye başlayacak.

Günün Kozmik Karnesi (17 Haziran 2026):

Ay Evresi: Görünür Yeni Ay (Hilal)

Aydınlanma Oranı: %4,9 - %11,3

Astrolojik Konum: 15:30’a kadar Yengeç (Su), sonrasında Aslan (Ateş)

Yörünge Hareketi: Alçalan

Kabuğundan çıkma vakti

Ay, bugün iki farklı enerjiyi birden yaşatacak. Saat 15:30’a kadar Yengeç burcunda ilerlerken kendimizi daha duygusal, sezgisel ve korunmaya muhtaç hissedebiliriz; evde kalmak, dinlenmek ve küçük zevklere sığınmak isteyebiliriz, ancak saat 15:30’dan sonra Ay Aslan burcuna geçtiğinde atmosfer tamamen değişiyor.

Battaniyenin altından çıkma, pencereleri açıp müziğin sesini yükseltme zamanı. İçinizde aniden dışarı çıkma, kahkahalar atma ve sevdiklerinizle sosyalleşme isteği uyanırsa şaşırmayın. Gökyüzü de bu neşeli değişimi destekliyor.

Bugünün tavsiyesi net: Şık giyinin, kendinizi ödüllendirin ve öğleden sonranın tadını çıkarın...

Yeni Ay'ın bu ilk büyüme aşaması, vücudun takviyeleri ve bakımları en çok emdiği, sağlıklı alışkanlıklara başlamak için en ideal dönemdir.

Sabah rutininizde yüzünüzü misel suyla temizleyip tonikledikten sonra, makyaj öncesi yulaf ezmesiyle nazik, doğal bir peeling yapın. Bu, fondötenin cildinizde kusursuz durmasını sağlayacaktır. Güneş kremini asla ihmal etmeyin!

Güne bir bardak ılık suyla başlayın (mideniz hassas değilse birkaç damla limon ekleyebilirsiniz). Ardından aç karnına rezene, kişniş ve kimyon tohumu çayı demleyerek sindiriminizi rahatlatın.

Vücudun takviyelere en açık olduğu bu dönemde, aşırı düşünmeyi azaltan ve konsantrasyonu artıran bir Ayurveda mucizesi olan Brahmi takviyesine (kapsül veya toz) başlayabilirsiniz.

Kalbini aç

Bugün Ay, yaratıcılığımızı ve kalbimizi tetikliyor. Ağır, yorucu egzersizler yerine ruhunuzu besleyecek aktivitelere yönelin.

Müziği açıp serbestçe dans edin ya da göğüs kafesini açan, kalp çakrasını (Anahata) aktif eden yumuşak bir ay yogası deneyin.

Gözlerinizi kapatın. Öz saygı, refah ve sonsuz gençlikle ilişkilendirilen yeşil rengi hayal edin. Nefes alırken göğsünüzde yeşil bir ışık halesinin büyüdüğünü, nefes verirken bu şifalı ışığın tüm vücudunuza yayıldığını hissedin.

Meditasyonun sonunda ellerinizi kalbinizin üzerine koyun ve bugün başınıza gelen, minnettar olduğunuz 3 şeyi düşünün. Bu pratik tüm korkularınızı kovacak, özgüveninizi artıracak ve sizi tatlı rüyalara hazırlayacaktır.

Büyük yazar José Saramago’nun bugün için bize fısıldadığı o soruyu aklınızdan çıkarmayın:

"Mutlu olmaktan daha iyi bir plan var mı?"