Kanada Merkez Bankası, ön yüzünde Kral 3. Charles'ın portresini taşıyan ilk dikey 20 dolarlık banknotu kamuoyuna sundu. İngiltere Kralı'nın görseline yer verilen bu yeni tasarım, 70 yılı aşkın süredir kullanılan Kraliçe 2. Elizabeth'nin portresinin yerini alıyor.

"DÖNEN VE BİÇİM DEĞİŞİREN GÜVENLİK ŞERİDİ"

Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem, Ottawa'da düzenlenen törenle yeni banknotu tanıttı. Macklem, banknotun sahteciliğe karşı daha önce kullanılmamış güvenlik unsurları barındırdığını vurguladı.

"Yeni 20 dolarlık banknotumuz hem görsel açıdan etkileyici hem de her zamankinden daha güvenli. Banknot hareket ettirildiğinde dönen ve biçim değişen mor bir güvenlik şeridi içeriyor. Bu özellikler vatandaşların paranın gerçekliğinı kolayca teyit etmesini sağlayaacak" değerlendirmesinde bulundu.

Banknotun ön yüzünde Kral Charles'ın portresinin yanı sıra şeffaf bir alan bulunuyor. Bu alanda Kanada'daki 13 eyalet ve bölgeyi temsil eden bitkisel simgeler ile yerli halklar için kültürel öneme sahip bitkiler yer alıyor.

Paranın arka yüzünde ise önceki tasarımlarda olduğu gibi Vimy Ulusal Anıtı yer almaya devam ediyor. Bu görsel, ölçünün askeri geçmişine atıfta bulunuyor.

Kanada Maliye Başkanı François-Philippe Champagne, yeni tasarımın ölçünün anayasal geleneklerini ve İngiliz Milletler Topluluğu ile olan tarihsel bağlarını yansıttığını kaydetti.

Yeşil renk ağırlıklı olan dikey tasarlımındaki banknot, 2027 yılının Şubat ayı sonlarında kademeli olarak dolaşıma girecek.