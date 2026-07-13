Rusya Merkez Bankası, 10 Temmuz 2026 itibarıyla Merkez Federal Bölgesi'ne ithaf edilen yeni 100 rublelik banknotu tedavüle sundu. 2026 basımı yeni kupürün ön yüzünde Moskova Kremlini'nin çan kulesiyle birlikte Spasskaya Kulesi'nin bir parçası ve Rusya'nın arması yer alırken, arka yüzünde ise Rzhev Sovyet Askeri Anıtı ile Merkez Federal Bölgesi'nin stilize edilmiş bir haritası bulunuyor.

Yeni banknotun tasarımı, daha önce 2023 yılında basılan 5.000 rublelik ve 2025 yılında basılan 1.000 rublelik yeni banknotlarla görsel bir uyum sergiliyor.

Gelişmiş güvenlik özellikleriyle dikkat çeken yeni banknotta, kırmızı ve mavi renklerin dönüştüğü renkli lifler ile gri lifler olmak üzere iki tür güvenlik lifi kullanıldı.

Ayrıca banknotun üzerinde 2 milimetre genişliğinde, dört parçalı daldırma holografik bir güvenlik şeridi de yer alıyor. Rusya Merkez Bankası, yeni 100 rublelik banknotun piyasada bulunan eski kupürlerle birlikte geçerli bir yasal ödeme aracı olduğunu ve ülke genelinde hiçbir kısıtlama olmaksızın kabul edilmesi gerektiğini önemle vurguladı.