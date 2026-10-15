İngiltere Merkez Bankası, yeni banknot serisinde kullanılacak 4 hayvanı açıkladı. Atlantik martısı, peçeli baykuş, sarı kuyruklu yaban arısı ve Avrupa kirpisi, İngiltere'nin yaban hayatını temsil eden yeni banknotların ana görselleri olacak.

Seçilen hayvanlar, yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı kamuoyu istişaresinin ardından belirlendi. Katılımcılara, İngiltere Merkez Bankası tarafından basılacak yeni banknotlarda hangi yerli yaban hayatı türlerini görmek istedikleri soruldu. Halk, İngiliz yaban hayatı uzmanlarından oluşan bir panelin katkısıyla hazırlanan 18 hayvanlık kısa listeden seçim yaptı. Liste; memeliler, kuşlar ile amfibiler, böcekler ve balıklar olmak üzere üç kategoriye ayrıldı.

Uzman panelinde Nottingham Trent Üniversitesi Hayvan, Kırsal ve Çevre Bilimleri Okulu Dekanı Profesör Dawn Scott da yer aldı. Kentsel yaban hayatı ekolojisi üzerine araştırmalar yapan Scott, seçim sürecine katkıda bulundu.

Yeni banknotlarda hangi hayvanlar yer alacak?

İngiltere Merkez Bankası, halkın görüşlerini ve banknot tasarımına ilişkin hedeflerini dikkate alarak 4 hayvan seçti. Bu seçimde, İngiltere'nin doğal yaşamını temsil etmenin yanı sıra banknotların sahtesinin üretilmesini zorlaştıracak, birbirinden ayırt edilebilir bir tasarım oluşturmak da etkili oldu.

Peçeli baykuş (Tyto alba), sarı kuyruklu yaban arısı (Bombus terrestris) ve Avrupa kirpisi (Erinaceus europaeus), kendi kategorilerinde en çok tercih edilen türler oldu. Atlantik martısı (Fratercula arctica) ise deniz hayvanları arasında en fazla oyu aldığı için seçildi.

Deniz kuşunun yeni seride yer almasıyla banknot tasarımlarının çeşitlendirilmesi, hayvanların birbirinden daha kolay ayırt edilmesi ve İngiltere'nin kıyı şeridinin doğal zenginliğinin öne çıkarılması hedefleniyor.

Hangi hayvanın hangi banknotta kullanılacağına henüz karar verilmedi. Bu dağılımın, yeni serinin piyasaya sürülmesine yakın bir tarihte açıklanması bekleniyor. Dört hayvan tasarımların ana görsellerini oluşturacak olsa da banknotlarda doğadan başka unsurlara da yer verilecek. Bunlar arasında kısa listeye alınan diğer hayvanlar da bulunabilecek. Yeni seride hükümdarın portresi de kullanılmaya devam edecek.

Yeni banknotlar ne zaman piyasaya çıkacak?

İngiltere Merkez Bankası, yeni banknotların tasarım, test ve baskı süreçlerinin yıllar aldığını belirtti. Banknotların yüksek kaliteli, dayanıklı ve herkes tarafından kolayca kullanılabilir olması için yürütülecek çalışmaların ardından, yeni serinin ilk örneklerinin önümüzdeki birkaç yıl içinde tedavüle girmesi bekleniyor.

İngiltere Merkez Bankası Baş Veznedarı Victoria Cleland, yaklaşık yarım milyon kişinin istişareye katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Cleland, katılımcılara teşekkür ederek seçilen dört hayvanın hem Birleşik Krallık'ın yaban hayatı çeşitliliğini yansıtacağını hem de banknotların güvenliğini artırmaya yönelik tasarıma katkı sağlayacağını söyledi.

Yeni banknot serisinin hazırlanmasından sorumlu Baş Veznedar Rhys Phillips de halkın seçim sürecine gösterdiği ilgiden memnun olduklarını belirtti. Phillips, belirlenen hayvanları tasarımın merkezine yerleştirerek Birleşik Krallık'ı temsil eden, güvenli bir banknot serisi oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Bankanın bundan sonraki aşamada yeni görselleri güncel güvenlik özellikleri ve malzeme bilimiyle birleştirerek banknotları tasarlaması, test etmesi ve üretmesi planlanıyor.

Avrupa kirpisinin seçilmesi uzmanları sevindirdi

Profesör Dawn Scott ise projede yer almaktan onur duyduğunu belirterek uzman panelindeki diğer isimlerle çalışmanın keyifli olduğunu söyledi. Scott, farklı hayvan seçeneklerinin değerlendirildiği görüşmelerin heyecan verici geçtiğini ve seçilen dört türü yeni banknotlarda görmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.

Nottingham Trent Üniversitesi'nde kirpilerin korunmasına yönelik çeşitli araştırmalar yürütüldüğünü hatırlatan Scott, Avrupa kirpisinin memeliler kategorisinde en çok tercih edilen hayvan olmasından ayrıca memnuniyet duyduğunu belirtti. Kendi araştırmalarında önemli bir yer tutan tilkilerin de oylamada ikinci sırada yer aldığını sözlerine ekledi.