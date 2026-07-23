Cumhurbaşkanın görevi bıraktırmasının ardından Macaristan Başsavcısı Gabor Balint Nagy'de baskılar üzerine istifa etti.

Macaristan Başsavcısı Gabor Balint Nagy, Viktor Orban döneminden kalan üst düzey yetkilileri görevden uzaklaştırmak isteyen yeni Başbakan Peter Magyar'ın artan siyasi baskılarına dayanamayarak görevinden ayrıldığını açıkladı.

Nisan ayındaki ezici seçim zaferinden bu yana Orban döneminde atanan kıdemli isimlerin istifasını talep eden Magyar, kararı memnuniyetle karşılayarak ülkenin Orban’ın bir piyonundan daha kurtulduğunu belirtti. Bu gelişme, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un kendi görev süresini sona erdiren anayasa değişikliğini imzalamasının ardından Magyar hükümetinin güç dengelerindeki ikinci büyük zaferi oldu.

Geçen yıldan bu yana başsavcılık koltuğunda oturan Nagy ise yaptığı açıklamada, makama yönelik siyasi baskıyı kınayarak savcılığın güç mücadelelerinin bir aracı veya günlük siyasi çıkarların sahnesi olmaması gerektiğini vurguladı.

Yanlış varsayımlar üzerine kurulu ve siyasi amaçlara hizmet eden bir çatışmanın parçası olmak istemediğini belirten Nagy, kurumun dürüstlüğünü ve bağımsızlığını korumak adına istifa ettiğini ifade etti.

NAKİT EL KOYMA OPERASYONU ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Söz konusu istifa kararı, sınır ötesi bir nakit el koyma vakasının ardından tırmanan taraflılık tartışmalarının hemen arkasından geldi. Mart başında Viyana'dan Kiev'deki Oschadbank genel merkezine yüklü miktarda nakit ve altın taşıyan iki minibüs Budapeşte yakınlarında durdurulmuş; mürettebat gözaltına alınıp sınır dışı edilirken taşınan değerli varlıklara el konulmuştu.

Bankayı ve gözaltına alınan yedi Ukraynalıyı temsil eden avukat Lorant Horvath, soruşturmayı yöneten başsavcının eski hükümet tarafından atandığını ve operasyonda siyasi koruma saiki bulunduğunu öne sürerek operasyonu yürütenlerin yargılanması gerektiğini savunmuştu. Savcılık makamı operasyondaki siyasi motif iddialarını reddetse de tartışmalar Nagy'nin istifasıyla sonuçlandı.