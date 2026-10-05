4 Ekim 2026 Pazar akşamı televizyon ekranlarında reyting yarışı yaşandı. Kanal D'de Daha 17, NOW'da Ömür Usta, TRT 1'de Teşkilat, TV8'de MasterChef Türkiye ve Star TV'de Çirkin izleyici karşısına çıktı. Gecenin reyting sonuçlarında dikkat çeken gelişme ise yeni dizi Ömür Usta'nın performansı oldu. Dizi, henüz ilk bölümleriyle ekran yolculuğuna devam ederken 7. sezonundaki Teşkilat'ı geride bırakarak üç kategoride de ikinci sırada yer aldı.

4 EKİM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

4 Ekim 2026 Pazar reyting sonuçlarına göre Daha 17 tüm kategorilerde zirvenin sahibi oldu. Ömür Usta ise Total, AB ve ABC1 gruplarının tamamında ikinci sıraya yerleşti.

sezonuyla ekranda olan Teşkilat ise üç kategoride de üçüncü sırada kaldı.

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Daha 17 – Kanal D (6.99) Ömür Usta – NOW (5.13) Teşkilat – TRT 1 (4.68)

AB REYTİNG SIRALAMASI

Daha 17 – Kanal D (5.43) Ömür Usta – NOW (4.29) Teşkilat – TRT 1 (3.93)

ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

Daha 17 – Kanal D (6.20) Ömür Usta – NOW (4.85) Teşkilat – TRT 1 (4.57)

YENİ DİZİ 7 SEZONLUK YAPIMI GERİDE BIRAKTI

Teşkilat'ın 7. sezonunda reyting sıralamasında üçüncü olması dikkat çekti. Yeni başlayan Ömür Usta ise üç kategoride de ikinci sırada yer alarak deneyimli rakibinin önüne geçti.

Reyting yarışındaki bu tablo, yeni dizilerin kısa sürede güçlü bir izleyici kitlesine ulaşabildiğini bir kez daha gösterdi.