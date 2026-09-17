16 Eylül 2026 Çarşamba gününün reyting sonuçları belli oldu. Show TV’nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş, yayınlanan yeni bölümüyle üç ana reyting kategorisinde de zirvede yer aldı. Dizinin özet bölümü de Total ve ABC1 listelerinde üçüncü sıraya yerleşti.
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
16 Eylül Çarşamba günü Total kategorisinde ilk sırada Sevdan Bir Ateş yer aldı. Dizinin özet bölümü de listenin üçüncü sırasında kendine yer buldu.
Total kategorisinin ilk üçü şöyle oluştu:
Sevdan Bir Ateş
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Sevdan Bir Ateş (Özet)
AB REYTİNG SONUÇLARI
AB kategorisinde de zirvenin sahibi değişmedi. Sevdan Bir Ateş ilk sırada yer alırken, TV8’in MasterChef Türkiye yarışması ikinci oldu.
AB kategorisinde ilk üç:
Sevdan Bir Ateş
MasterChef Türkiye
Müge Anlı ile Tatlı Sert
ABC1 REYTİNG SONUÇLARI
ABC1 kategorisinde de çarşamba gecesinin birincisi Sevdan Bir Ateş oldu. Dizinin özet bölümü ise üçüncü sırada yer aldı.
ABC1 kategorisindeki ilk üç sıra:
Sevdan Bir Ateş
Müge Anlı ile Tatlı Sert
Sevdan Bir Ateş (Özet)
Böylece Sevdan Bir Ateş, 16 Eylül reyting sonuçlarında üç kategorinin tamamında ilk sıraya yerleşerek gecenin öne çıkan yapımı oldu.