16 Eylül 2026 Çarşamba gününün reyting sonuçları belli oldu. Show TV’nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş, yayınlanan yeni bölümüyle üç ana reyting kategorisinde de zirvede yer aldı. Dizinin özet bölümü de Total ve ABC1 listelerinde üçüncü sıraya yerleşti.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

16 Eylül Çarşamba günü Total kategorisinde ilk sırada Sevdan Bir Ateş yer aldı. Dizinin özet bölümü de listenin üçüncü sırasında kendine yer buldu.

Total kategorisinin ilk üçü şöyle oluştu:

Sevdan Bir Ateş

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Sevdan Bir Ateş (Özet)

AB REYTİNG SONUÇLARI

AB kategorisinde de zirvenin sahibi değişmedi. Sevdan Bir Ateş ilk sırada yer alırken, TV8’in MasterChef Türkiye yarışması ikinci oldu.

AB kategorisinde ilk üç:

Sevdan Bir Ateş

MasterChef Türkiye

Müge Anlı ile Tatlı Sert

ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

ABC1 kategorisinde de çarşamba gecesinin birincisi Sevdan Bir Ateş oldu. Dizinin özet bölümü ise üçüncü sırada yer aldı.

ABC1 kategorisindeki ilk üç sıra:

Sevdan Bir Ateş

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Sevdan Bir Ateş (Özet)

Böylece Sevdan Bir Ateş, 16 Eylül reyting sonuçlarında üç kategorinin tamamında ilk sıraya yerleşerek gecenin öne çıkan yapımı oldu.