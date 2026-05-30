Fransa hükümeti, fosil yakıtlara olan bağımlılığı minimize etmek ve enerji dönüşümünü hızlandırmak amacıyla stratejik bir karar aldığını duyurdu. Başbakan Sebastien Lecornu tarafından açıklanan yeni düzenlemeye göre, 2027 yılından itibaren inşa edilecek tüm yeni binalarda doğalgazlı kombi kullanımı yasaklanacak.

APARTMANLAR VE TİCARİ YAPILAR DA DAHİL EDİLDİ

Daha önce müstakil konutlar için başlatılan doğalgaz kısıtlaması, bu yeni kararla birlikte ölçek büyütüyor. Düzenleme; apartmanları, çok konutlu yapıları ve ticari binaları da kapsayacak şekilde genişletildi. Hükümetin uzun vadeli projeksiyonunda ise şu hedefler öne çıkıyor: 2030 yılında enerji tüketiminde petrol ve gazın payını %60’tan %40’a düşürmek. 2050'de 2 milyon sosyal konutun tamamen doğalgaz sisteminden arındırılması. Toplam tüketimdeki temiz enerji oranının %60’a yükseltilmesi.

ISI POMPASI VE YERLİ ÜRETİM HAMLESİ

Doğalgazdan boşalan yerin doldurulması için ana çözüm merkezi olarak elektrikli ısı pompaları belirlendi. Fransa, bu alanda sadece teknolojik dönüşümü değil, sanayi hamlesini de hedefliyor: 2030 yılına kadar her yıl Fransa’da üretilmiş 1 milyon ısı pompasının kurulumu planlanıyor. Uzmanlar, ısı pompası sistemine geçişle birlikte hane halkının ısınma maliyetlerinin yaklaşık %50 oranında düşeceğini öngörüyor.

ENERJİ DESTEĞİ İKİ KATINA ÇIKARILIYOR

Hükümet, bu büyük çaplı dönüşümü finanse etmek için bütçede önemli bir düzenlemeye gidiyor. Elektrifikasyon ve temiz enerji yatırımlarına ayrılan yıllık destek miktarı 5,5 milyar Euro’dan 10 milyar Euro’ya yükseltilecek.