Patlama ilk olarak bölgede kaydedilen deprem hareketleriyle fark edildi. Ardından NASA'nın Aqua, Terra ve Landsat 9 uyduları, deniz yüzeyine yükselen buhar bulutlarını, sıcaklık değişimlerini ve suyun rengindeki farklılaşmayı görüntüledi. Araştırmacılar, patlamanın deniz tabanında büyük miktarda lav ve volkanik malzeme çıkardığını belirtiyor.

YENİ BİR ADA OLUŞABİLİR

Bilim insanlarına göre patlamanın sürdüğü bölgede volkanik malzeme zamanla deniz tabanında birikirse, yüzeye ulaşarak yeni bir kara parçası oluşturabilir. Ancak bunun gerçekleşmesi için patlamanın yeterince uzun sürmesi ve çıkan malzemenin denizin derinliğini aşacak seviyeye ulaşması gerekiyor. Daha önce benzer süreçlerle oluşan bazı adaların ise dalgalar ve akıntılar nedeniyle kısa sürede yeniden yok olduğu biliniyor.

Patlamanın tam olarak hangi su altı volkanından kaynaklandığı ise henüz kesin olarak belirlenebilmiş değil. Araştırmacılar, olayın Titan Ridge adı verilen jeolojik yapı çevresinde meydana geldiğini düşünüyor. Bölgenin deniz tabanı ayrıntılı şekilde haritalanmadığı için incelemeler büyük ölçüde uydu görüntüleri üzerinden yürütülüyor.

UYDULAR GELİŞMELERİ İZLEMEYİ SÜRDÜRÜYOR

NASA ve diğer araştırma ekipleri, patlamanın seyrini uzaydan takip etmeye devam ediyor. Uydu verileri sayesinde buhar sütunları, yüzeyde oluşan yüzen sünger taşı (pomza) tabakaları ve deniz yüzeyindeki sıcaklık değişimleri düzenli olarak analiz ediliyor. Araştırmacılar, yeni bir adanın oluşup oluşmayacağını anlamak için önümüzdeki haftalarda bölgedeki gelişmeleri yakından izleyecek.