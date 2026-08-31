Bilim insanları, Madagaskar'da göz ardı edilen ve farklı bir tür altında sınıflandırılan yeni bir baobab ağacı türünü resmen tanımladı. Taxon dergisinde yayımlanan çalışmayla adaya özgü baobab türü sayısı altıdan yediye yükseldi.

GİZLİ BAOBAB SOYU NASIL ORTAYA ÇIKARILDI?

Wisconsin-Madison Üniversitesi liderliğinde yürütülen araştırmada, ağaçlardan alınan yüzlerce nükleer genetik bölge ve plastomlar incelendi. Analizler, daha önce Adansonia za olarak bilinen kuzey popülasyonunun bağımsız bir soy hattına sahip olduğunu gösterdi ve yeni türe Adansonia bozy adı verildi.

Dış görünüşleri ve yaprak yapıları birbirine benzediği için ayırt edilemeyen ağaçlar için ekipler metrelerce yükseklikteki gövdelere tırmandı. Gece saatlerinde açan çiçeklerden güçlükle toplanan örnekler üzerinde yapılan laboratuvar analizleri, bu grubun müstakil bir tür olduğunu kesinleştirdi.

BU KEŞİF KORUMA ÇALIŞMALARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Adansonia bozy’nin ayrı bir tür olarak tescillenmesi, dar yayılım alanı nedeniyle ağacın doğrudan "tehlike altındaki türler" listesine girmesini sağladı. Bu durum, çevre örgütlerinin koruma bütçelerini ve koruma programlarını bu türe özel olarak ayırmasını zorunlu kıldı.

İki türün ayrılmasıyla birlikte Adansonia za türünün bilinen yaşam alanı da daraldı ve onun da koruma statüsü yeniden incelemeye alındı. Araştırmacılar, adadaki gen akışı incelemeleri derinleştikçe yeni türlerin ortaya çıkabileceğini öngörüyor.