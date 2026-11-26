"Vampyrocamelus welshi" adı verilen ve kamuoyunda "vampir deve" olarak anılan bu canlı, zürafayı andıran uzun boynu ve dört santimetreyi bulan sivri köpek dişlerine rağmen otçul beslenme alışkanlığıyla bilim dünyasında şaşkınlık yarattı.

Çoğunlukla Teksas ve Oklahoma’da, zaman zaman da Nebraska’da fosillerine rastlanan bu canlının hem yeni bir tür hem de yeni bir cins olarak sınıflandırıldığı bulguların, New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletins adlı bilimsel yayında yer alması planlanıyor.

SOY AĞACI GÜNCELLEMESİNDE ORTAYA ÇIKTI

Bilim dünyasına yeni tanıtılan türün fosilleri, aslında yaklaşık bir asır önce gün yüzüne çıkarılarak müze koleksiyonlarına dahil edilmişti. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde (AMNH) görev yapan paleontolog Childs Frick’in 20’nci yüzyılın başlarında kendi imkanlarıyla finanse ettiği kazılarda topladığı ve günümüz develeri, lamaları ile alpakalarını kapsayan devegiller (Camelidae) familyasına ait binlerce fosil, günümüz araştırmacıları tarafından yeniden analiz edildi.

Evrimsel soy ağacını güncellemek amacıyla yürütülen bu kapsamlı inceleme sonucunda, Frick’in koleksiyonunda bekleyen fosillerin bilinmeyen bir türe ait olduğu kesinleşti.

DEVENİN KÖPEK DİŞLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Vampir devenin kafatası yapısı bilinen diğer devegillerle büyük ölçüde benzerlik gösterse de canlıyı diğer tüm türlerden ayıran en temel özellik, geriye doğru kıvrılan ve sivri bir uçla sonlanan yaklaşık 40 milimetre uzunluğundaki muazzam köpek dişleri oldu.

Yapılan incelemelerde hayvanın üst çenesindeki ilk küçük azı dişinin de büyük, geriye kıvrık ve sivri bir yapıda olduğu tespit edildi. Kafatası dışındaki iskelet kalıntıları birkaç kırık bacak ve ayak kemiğiyle sınırlı olsa da mevcut veriler, bu canlının uzun boynu ve ince bacaklarıyla yerden üç metre yüksekliğe ulaşarak ağaç yapraklarıyla beslenen nesli tükenmiş devegil cinsi Aepycamelus ile benzer bir görünüme ve yaşam biçimine sahip olduğunu ortaya koyuyor.

DİŞLERİ YIRTICILARA KARŞI KULLANIYORDU

Korkutucu görünümüne karşın tamamen otçul olduğu vurgulanan vampir devenin bu denli büyük dişlere neden ihtiyaç duyduğu sorusu ise araştırmacıların incelemeleriyle yanıt buldu.

Bilim insanları bu dişlerin yırtıcılara karşı savunma amacıyla kullanılmış olabileceğini göz ardı etmese de asıl işlevin üreme rekabeti ve eş seçimiyle ilgili olduğu görüşünde birleşiyor.

Amerikan Doğa Tarihi Müzesi paleontologlarından ve çalışmanın ortak yazarlarından Katherine Marriott, Science dergisine yaptığı değerlendirmede dişi bireylerde bu büyük köpek dişlerinin bulunmadığına dikkat çekerek, erkeklerin söz konusu dişleri dişileri etkilemek amacıyla kullanmış olabileceğini ifade etti.