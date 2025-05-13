DEM Parti ile Cumhur İttifakı arasında devam eden yeni süreci yorumlayan Sözcü TBMM Büro Şefi Veli Toprak, siyaset arenasında yeni bir ittifakın doğduğunu söyledi.

AKP ile MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'na DEM Parti'nin de fiilen katıldığını söyleyen Toprak, "Cumhur İttifakı DEM'lenmeye başlamıştır dün itibariyle... Masanın altında değil, masanın bir bileşeni olarak DEM Parti'yi masada oturan bir bileşen olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ARTIK DEM'LENMEYE BAŞLADILAR'

Toprak'ın Sözcü TV'de yaptığı değerlendirme şöyle:

Yeni bir ittifak doğdu. AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na fiilen DEM Parti'de katıldı. Artık bu ittifakın bir bileşenidir.

'Cumhur İttifakı DEM'lenmeye başlamıştır dün itibariyle... Masanın altında değil, masanın bir bileşeni olarak DEM Parti'yi masada oturan bir bileşen olarak görüyoruz.

Peki, 3 parti bir araya geldiğinde nasıl düzenleme yapılabilir? AKP, MHP ve DEM Parti'nin milletvekili sayısının toplamı yaklaşık 380 yapıyor. Diğer küçük partilerden de destek alırlarsa anayasayı değiştirebilecek çoğunluk elde edebilirler. Referanduma gitmek istemiyorlar, halkın reddetme ihtimali var, o sebeple Meclis'ten geçirmek istiyorlar.