Seçilmiş CHP lideri Özgür Özel, dün Niğde’de üreticilerle bir araya geldi, esnafla buluştu. Adana’dan Niğde’ye Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın uğurladığı Özel, Erdoğan’a meydan okudu ve yeniden seçim çağrısı yaptı. Özel, özetle şu mesajları verdi:

- Butlan mutlan işleri oldu. 50 günü geçti iki aya geliyor mücadele ediyoruz. Dün asgari ücretli söylüyor. Adana’daki işsiz, ırgatlık yapan adam söylüyor. ‘Siz kurtulmadan biz kurtulmayacağız’ diyor. Hakikaten yeni bir kurtuluş mücadelesiyle karşı karşıyayız. İnşallah başarırız.

KAYBETTİRMEK İÇİN

- Eskiden AK Parti kazanmak için bir şeyler yapıyordu. Şimdi kazanmak için hiçbir şey yapmıyor, kazanamayacağını görmüş, kaybettirmek için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bize kaybettirmeye formül arıyor o oyunu bozacağız inşallah.”

- Sokağın içinden yürüdük, geldik. Her yerde olduğu gibi Niğde’de de artık insanlar bekliyorlar, karşılıyorlar, bizimle birlikte sel olup akıyorlar. Halkın coşkun akan selinin önünde kimse duramaz. Bunu herkes böyle bilsin.

YENİLGİYE ALIŞMAYIZ

- Bir kez daha Niğde’ye gelip bu bankın üstüne, artık ana muhalefetin değil, iktidar partisinin genel başkanı olarak çıkacağım.

- Bu parti artık kaybetmeyecek. Niğde’den diyorum ki, Tayyip Bey, sen daha bizim karşımıza yeni çıktın. Bir kere yarıştık onu da ben kazandım. Hadi bakalım cesaretin varsa çık karşımıza, ikinci kez yarışalım, ikinci kez seni yenelim.

- Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Özgür Özel olarak, Ekrem İmamoğlu olarak, Mansur Yavaş olarak yenilgiye alışmadık, alışmayacağız.

HER YAŞTAN YOĞUN İLGİ

Özgür Özel, Niğde’nin Ulukışla ilçesine Beyağıl köyündeki kiraz bahçesi ve İstasyon Caddesi ile Yeni Çarşı esnafını ziyaret etti. 7’den 70’e herkesin yoğun ilgi gösterdiği Özel için “Özgür Özel Türkiye seninle güzel” afişi açıldı.

Savcılarla tutuklama pazarlığı

Ankara’daki belediyelere operasyon yapılması için uzun süredir baskı yapıldığını belirten Özel, şöyle konuştu:

“İstanbul’dan bir başsavcı yardımcısını Ankara’ya başsavcı yaparak, bütün başsavcı vekillerini kendilerine göre dizayn ederek bir operasyon imkanı yarattılar. Geçtiğimiz günlerde bir savcıya ‘Seni Asliye Hukuk Mahkemesi’ne görevlendireceğiz, Sulh Ceza Mahkemesi’ne görevlendireceğiz. Yarın önüne geldiğinde şu şu isimleri tutuklama istenirse yapabilecek misin’ deyip ‘Suç varsa, kanıt varsa’ diyene ‘Sana bunu tutukla dendiğinde gözünü kırpmadan tutuklayabilecek misin yoksa tereddüt edecek misin’ diye mülakat yapıyorlar Ankara’daki atamalar için.”

Bunu birinci ağızdan duyduklarını belirten Özel, “Bu bilgiye ulaşmış durumdayız. Bunu kayda geçirtiyorum” dedi.