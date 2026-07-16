Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin yoğun yağmur ormanlarında yürütülen bilimsel çalışmalar, primat dünyasına yeni bir tür kazandırdı. **PLoS One** dergisinde yayımlanan araştırmada, Lomami Milli Parkı'nda yaşayan ve bugüne kadar bilimsel olarak tanımlanmamış bir kolobus maymunu türünün keşfedildiği açıklandı.

Araştırmaya göre söz konusu maymun, ilk kez 2008 yılında bölgede yaşayan yerel halk tarafından fark edildi. Yüksek ağaçların tepelerinde yaşamını sürdüren bu primatın varlığı, bilim insanlarının dikkatini çekince bölgede kapsamlı incelemeler başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda hayvanın daha önce kayıt altına alınmamış yeni bir türe ait olduğu belirlendi.

AFRİKA'DA 75 YILDA KEŞFEDİLEN BEŞİNCİ MAYMUN TÜRÜ

Bilim insanları, ülkenin zengin biyolojik çeşitliliğini yansıtması amacıyla yeni türe "Colobus congoensis" adını verdi. Araştırmacılar, bu keşfin son 75 yıl içinde Afrika kıtasında tanımlanan beşinci yeni maymun türü olma özelliği taşıdığına dikkat çekti.

DİKKAT ÇEKEN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VAR

Yaklaşık 7 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen maymunun siyah renkli kürkü, pembeye yakın turuncu dudakları ve göz çevresindeki gri halka en belirgin fiziksel özellikleri arasında yer alıyor. Kolobus maymunları grubuna dahil olan bu türün, akrabalarından farklı olarak kükremeyi andıran güçlü sesler çıkardığı ifade edildi. Araştırmacılar, bu seslerin türün ayırt edici özelliklerinden biri olduğunu vurguladı.