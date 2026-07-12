Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve güney kesimlerde biraz artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, güneydoğu kesimler ile Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

AĞUSTOS AYINA DİKKAT

Yurt genelinde sıcaklıklar etkisini artırdı. Güneyde termometrelerin 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin canlı yayında değerlendirmelerde çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Şen'in uyarılarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bugün yağış yok. Ordu ve Giresun civarında yağış var. Onun dışındaki yerlerde çok fazla bir yağış da yok. Önümüzdeki günlerde de yağış yok. İstanbul'a yağış salı günü gelecek. Salı günü gelecek yağışa bakacağız, kuvvetli mi değil mi diye. Ama sıcaklıklar bu seviyede devam edecek önümüzdeki hafta sonuna kadar.

İstanbul için söylüyorum, 30 derece civarında olacak. Ama İzmir için 36-37 dereceyi geçecek. Güneydoğu Anadolu'da 40 dereceyi geçti artık. 41-42 dereceyi buldu Adıyaman'da, Şanlıurfa'da, Diyarbakır'da... Ege'de Aydın civarı 40 derece, Denizli, Manisa bu bölgelerde de sıcaklıklar yüksek. Antalya'da 34-35 derece civarında. Deniz suyu sıcaklıkları yüksek. Önümüzdeki hafta sonuna kadar bu sıcaklıklar devam edecek.

"BOL BOL SU İÇİN"

Temmuzun son haftasından itibaren yani ayın 20'sinden sonra sıcaklıklar artmaya başlayacak. Bir sıcak hava dalgası mı olur? Evet olabilir. Batı bölgelerimizde 33-34 derecelere çıkabilir İstanbul için söylüyorum. Ege Bölgesi'nde de sıcaklıklar 40 dereceyi bulacaktır.40 dereceyi bulacaktır diyoruz, bu ne demek; nemin de eğer yüzde 20'nin altına düşmesi durumunda orman yangınları riskinin de artması demek.

Bu günlerde saat 12.00 ile 15.00 arasında fazla güneşte durmamak lazım. Aşırı yüksek güneş radyasyonu tehlikesi var. Ona da dikkat edelim. Bu havalar çok sıcak olmasa da yani sıcak hava dalgası gibi olmasa da 30-31 derece güneş altında yüksek. Hastaların, yaşlıların, bebeklerin dışarıda kalmaması lazım, bol su içsinler.

Bu ayın sonlarına doğru yeni bir sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkileyecek gibi görünüyor. Şu ana kadar sıcak hava dalgası pek etkilemedi Türkiye'yi. Hem Batı Avrupa'daki kıyıdaki deniz suyu sıcaklıkları hem de Batı Akdeniz'deki deniz suyu sıcaklıkları çok yükselmeye başladı.

Bu ne demek, bu şu demek; Avrupa'nın çoğu yerinde Türkiye'de dahil olmak üzere önümüzdeki aylarda Ağustos ve Eylül ayında birtakım aşırı meteorolojik olaylar meydana gelebilir. Nedir bunlar? Fırtınaydı, taşkınlardı, aşırı yağışlardı ve aşırı sıcak hava dalgaları... Bunlar meydana gelebilir, buna da dikkat etmemizde fayda var."