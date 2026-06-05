Galatasaray’ın 2024-25 sezonunun devre arasında Ankaragücü’nden kadrosuna kattığı Arda Ünyay, sözcü.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımdaki hedefleri ve performansıyla ilgili konuşan Arda, çok iyi bir sezonu geride bıraktıklarını belirtti.

Hedeflerinin beşinci kez üst üste şampiyonluk olduğunu belirten Arda, "Çok iyi bir sezon geçirdik, Şampiyonlar Ligi’nde daha yükseklere çıkabilirdik ama bizim için çok güzel bir başarı oldu. Ligde de şampiyon bitirdik, üst üste dördüncü şampiyonluğumuzdu, bunun için çok mutluyuz. Ama Galatasaray’ın hedefleri bitmez, inşallah seneye beşinci üst üste şampiyonluğumuzu alacağız.’’ ifadelerini kullandı.

HERKESE NASİP OLMAZ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde görev aldığı Saint Gilloise ve Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisindeki performansını yorumlayan genç futbolcu, "Kesinlikle çok önemli maçlarda süre buldum, Şampiyonlar Ligi ve Fenerbahçe derbisinde bu herkese nasip olmaz. Çok büyük baskılar vardı bu maçlarda, eleştiriler de aldım. Ama ben Galatasaray için elimden geleni yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Futbol da eleştiriler her zaman olur. Ama ben yoluma her zaman güvenerek devam edeceğim.’’ dedi.

BURASI ÇOK BÜYÜK BİR CAMİA

MKE Ankaragücü’nden Galatasaray’a transferinin ani olarak geliştiğini belirten Arda, "Galatasaray’a geldiğimde çok büyük isimler vardı, halen çok büyük isimler var. Hepsi bana çok yakın davrandı. Bana karşı çok samimiydi. Her zaman saha içinde özgürlüğümü artırıyorlardı. Hala da çok destek oluyorlar. Tabii ki gelmeden önce korkularım vardı. Alıştım, alışmaya da devam ediyorum. Burası çok büyük bir camia, burada olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum.’’ diye konuştu.

TABİİ Kİ HEDEFLER BİTMEZ

Galatasaray’da oynamasının çocukluk hayali olduğunu belirten Arda, gelecekte Avrupa’ya transferine de açık kapı bıraktı. Arda Ünyay, şu ifadeleri kullandı: "Tabii ki hedefler bitmez, Galatasaray çok üst düzey bir takım. Galatasaray’da oynamak her çocuğun hayali. Galatasaray’da büyük başarılar elde ettikten sonra, yeni bir sınav benim için güzel de olabilir. Ama Galatasaray’da devam etmek her çocuğun hayalidir.’’

BURUK’LA ÇALIŞMAKTAN GURUR DUYUYORUM

Sarı-kırmızılıların dört sene üst üste şampiyon hocası Okan Buruk’un her zaman kendisine destek verdiğini belirten Arda, "Okan hoca ilk geldiğimde de bana çok destek oldu. Her zaman bana doğruyu gösterir. Her zaman gençlere çok destek oluyor. İnanılmaz bir iletişimi var zaten bunu herkes biliyor. Taktik bilgisi çok yüksek bir hoca. Bize karşı çok büyük bir emeği var. Onunla çalışmaktan dolayı çok gurur duyuyorum. dedi.

İYİ BİR STOPER NASIL OLMALI

Futbolda stoper tanımının çok değiştini belirten 19 yaşındaki genç yetenek, "Ankaragücü U12 döneminde forvetten stopere evrilmiştim. Bir maçta hocam orda denemek istedi. Ben uzun boylu, fizikli bir çocuktum küçükken. Stoper tanımı artık çok değişti. Hem ayakları çok iyi olacak, hem de atletik olacak. Futbol buna evrildi. Ben her zaman kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Ayak tekniğimi geliştirmeye devam ediyor. Atletik performans olarak çok yardım alıyorum.’’ değerlendirmesinde bulundu.

A MİLLİ FORMAYI GİYMEK İNŞALLAH NASİP OLUR

Alt yaş gruplarında Milli formayla kaptanlık yaptığını belirten Arda, gelecekte A Milli Takım formasını giymek istediğini belirtti. Arda, "Her çocuğun hayalidir A milli takımda forma giymek. Burada giyen abilerim de var. Hepsiyle tecrübeleri hakkında konuşuyoruz. İmkansız diye bir şey yok. Benim de hedeflerim arasında. Alt yaşlarda forma giydim, kaptanlık yaptım. İnşallah nasip olursa, A Milli Takım’da da olur.’’ ifadelerini kullandı.

ARDA ÜNYAY'DAN KISA CEVAPLAR:

Futboldaki idolün kim?

Yabancı olarak Virgil van Dijk’ı çok beğeniyorum. Ballon d'or alamadığı bir dönem vardı, çok hak ediyordu. Van Dijk’ı söyleyebilirim.

Taraftara mesajı ne?

Beni her zaman destekleyeme devam etsinler. Ben onları çok seviyorum Galatasaray’ın bir parçası olarak. Onlara çok teşekkür ediyorum, bütün kupalar onlar için.

Şampiyonlar Ligi müziğini duymak neler hissettirdi?

Bu maçlar benim için her zaman tecrübe ben daha 19 yaşındayım. O arenada oynamaktan dolayı çok mutluyum. Çok da destek aldım. Eleştiriler her zaman olur. 19 yaşında Galatasaray gibi bir takımda Şampiyonlar Ligi’nde süre buldum İnşallah devamı gelecek.

Takımda sana en çok destek olan kim?

Çok büyük oyuncularla beraber oynuyoruz, hepsi çok büyük yıldız. Genci de yıldız, tecrübeli oyuncusu da yıldız. Hepsi bana çok destek oluyor. Tabii Abdülkerim abi benle daha çok iletişimde bulunuyor.