Kırım Tatar halkının milli lideri ve Ukrayna Milli Meclisi üyesi Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu, Kırım'ın geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ukrayna yönetimiyle yarımadanın özerklik statüsü konusunda anlaşmaya vardıklarını belirten Kırımoğlu, şartların gerektirmesi halinde sürgünde bir cumhuriyet ilan edilebileceğini söyledi.

KIRIM TATARLARININ ÖZERK DEVLETİ OLACAK

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'e konuşan Kırımoğlu, Kırım Muhtar Cumhuriyeti için hazırlıkların tamamlandığını, savaş koşulları nedeniyle anayasa değişikliğinin henüz yapılamadığını ifade etti. Kırımoğlu, “Ancak muhtariyete dair her konuda anlaştık. Özgür Kırım aynı zamanda Kırım Tatarlarının kendi özerk devleti olacak inşallah” dedi.

ATEŞKES İÇİN DİKKAT ÇEKEN UYARI

Rusya-Ukrayna savaşındaki barış görüşmelerini de değerlendiren Kırımoğlu, kalıcı barışın ancak işgal altındaki toprakların iadesiyle sağlanabileceğini savundu. Olası ateşkesi eleştiren Kırımoğlu, “Daha büyük bir savaş için taraflar nefes alacak. Ardından çok daha dehşetli savaş kaçınılmaz” ifadelerini kullandı.

TÜRK TOPRAKLARININ GÖSTERİLDİĞİ HARİTAYA TEPKİ

Aleksandr Dugin'in paylaştığı haritada Tataristan, Başkurdistan, Kırım ve Türkiye'nin Rus toprağı olarak gösterilmesine tepki gösteren Kırımoğlu, “Hedef açık: Türksüz bir Asya, Kafkasya ve Anadolu” dedi.

KIRIM TATARLARI GERİ DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

2014'teki işgalin ardından yarımadaya yaklaşık 1 milyon Rus'un getirildiğini öne süren Kırımoğlu, yüz binlerce Kırım Tatarının ana vatanlarına dönme umudunu koruduğunu belirtti.

Kırımoğlu, “Yüz binlerce sürgün Kırımlı, kendi ana vatanında, kendi bayrağı altında yaşamak için yeniden dönecek” diye konuştu. Türkiye'nin Kırım konusundaki tutumunun önemine de değinen Kırımoğlu, yarımadayı Karadeniz güvenliği açısından stratejik bir bölge olarak tanımladı.