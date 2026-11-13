Mahkemenin verdiği butlan kararından sonra CHP’den ayrılan Özgür Özel ve 90 milletvekilinin kurduğu YENİ Parti, 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde Ankara Arena Spor Salonu’nda ilk kurultayını yapacak. Parti kurmayları ana sloganı “Türkiye yenileniyor” olarak belirlenen kurultay için “Türkiye’yi yenileyecek millet iktidarının yürüyüşünü başlatıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde öncelikle Türkiye’de siyaseti yeniliyoruz” diyerek yola çıktıklarını belirtti.

BUTLANA DAVET YOK

Kurultaya tüm siyasi partiler davet edildi, sadece CHP’ye davetiye gönderilmedi. YENİ Parti kurmayları “Yöneticileri atama ile gelen parti hariç, diğer siyasi partilerin temsilcilerini davet ettik’’ dediler. Özgür Özel’in tek Genel Başkan adayı olduğu kurultaya 1202 delege katılacak ve Parti Meclisi üyeleri de seçilecek. Kurultaya CHP ve SHP’de görev yapmış 257 eski milletvekili ve bakan da davet edildi. CHP’nin eski genel başkanlarından ve YENİ Parti’yi destekleyen Hikmet Çetin de sağlık durumuna göre kurultaya katılacak. Davetliler arasında bulunan SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın’ın kurultaya katılması bekleniyor.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, “Partimizin kuruluş talimatını milletimiz verdi, adını da milletimiz koydu, bütçesini de milletimiz sağladı” dedi ve şunları söyledi:

ÖZGÜRLÜK, DEMOKRASİ

“Türkiye’de ‘Siyaseti’ yeniliyoruz. YENİ Parti memleketimize özgürlük ve demokrasi ile geliyor, gençlerimizin hayallerini ertelemediği, fırsatların eşitlendiği, hak edenin, liyakatin kazandığı bir dönem başlayacak. Adaletin, bağımsız yargının ve hesap verebilir yönetimin güvence altına alındığı günler gelecek. Mücadele sözü verdik. Demokratik ve adil bir Türkiye’yi kurana kadar mücadeleye kararlıyız.”

258 eski vekil kararını verdi

YENİ Parti’nin hafta sonu yapılacak 1. Olağan Kurultayı öncesinde aralarında geçmiş dönemlerde bakanlık, senatörlük ve milletvekilliği yapan 258 kişi YENİ Parti’ye katılma kararı aldı.

YENİ Parti’ye bugün katılacak eski milletvekillerinin ortak açıklamasında, bu kararın yalnızca bir partiye katılım olmadığı, sosyal demokrat hareketin deneyim ve birikimini yeni bir siyasi yürüyüşle buluşturma iradesi taşıdığı belirtildi. Türkiye’nin yeni bir umut ve siyaset anlayışına ihtiyaç duyduğunun vurgulandığı açıklamada, “Cumhuriyetin temel değerlerini, insan hakları ve özgürlüklerini, parlamenter demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, laik eğitimi ve toplumsal barışı esas alan YENİ Parti, bu toplumsal talebin bir sonucu olarak kurulmuştur. Bu anlayış içinde olan bizler YENİ Parti’nin desteklenmesinin bir tarihsel sorumluluk olduğuna inanıyoruz” denildi.

YENİ Parti’yi seçtiler

Mahkeme kararıyla butlan yönetiminin iş başına geldiği CHP’de istifalar sürüyor. Butlan CHP’sinin Parti Meclisi üyesi Saniye Barut, partisinden istifa ederek YENİ Parti’ye katıldığını açıkladı.

Saniye Barut

Kararının sosyal medya hesabından duyuran Barut, CHP üyeliğinden ayrıldığını belirterek, “Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrıldım ve Yeni Parti’ye katıldım” ifadelerini kullandı.

Sevgi Kılıç

CHP’nin ilk başörtülü PM üyelerinden, partinin gençlik kollarında yöneticilik yapan Sevgi Kılıç da YENİ Parti’ye katıldı. Kılıç, sosyal medyadan duyurduğu kararını YENİ Parti üyelik belgesi ve ‘Vira Bismillah’ sözleriyle paylaştı.