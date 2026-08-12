Hindistan'ın yüksek rakımlı ve nemli alanlarında yürütülen araştırmalarda yeni bir canlı türü literatüre kazandırıldı. Theridiidae familyasına ait olan ve bilim insanları tarafından Theridion himalayana şeklinde adlandırılan yeni örümcek türünün, dış görünüş ve desen çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip olduğu belirlendi.

YENİ ÖRÜMCEK TÜRÜ HANGİ BÖLGEDE KEŞFEDİLDİ?

Keşif, Hindistan'ın Batı Himalayalar bölgesindeki zorlu arazi koşullarında gerçekleştirildi. Evolutionary Systematics dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bilim insanları, saha çalışmaları kapsamında toplam 61 örümceği yakalayarak laboratuvar ortamında incelemeye aldı. İncelemelerde türün yüksek rakımlı ve nemli habitatlara uyum sağladığı tespit edildi.

ARAŞTIRMADA HANGİ DETAYLAR TESPİT EDİLDİ?

Yapılan detaylı analizlerde, yeni türün hem erkek hem de dişi bireylerinde farklı dış görünüş özellikleri kayıtlara geçti. Örümceklerin sırt bölümünde kırmızı, siyah ve beyaz renklerin kombinasyonlarından oluşan toplam 32 farklı renk ve desen varyasyonu belirlendi. Bu desenler arasında en çok dikkat çeken ise belirgin bir şekilde insan yüzündeki gülümsemeyi andıran figürler oldu.

SIRTTAKİ YÜZ FİGÜRLERİNİN NEDENİ NE OLABİLİR?

Bilim insanları, örümceklerin sırtındaki yüz benzeri desenlerin kesin ortaya çıkış nedenini henüz netleştiremedi. Araştırmacıların değerlendirmelerine göre bu sıra dışı desenler; yırtıcı canlılara karşı bir savunma mekanizması, kamuflaj, çiftleşme davranışı veya evrimsel süreçte şekillenmiş doğal adaptasyonlarla ilişkili olabilir.