18 yaşındaki Avustralyalı sprinter Gout Gout, Sydney'de düzenlenen Avustralya Şampiyonası'nda 200 metreyi 19.67 saniyede koşarak tarihe geçti.

Henüz 18 yaşında olan Gout, bu derecesiyle sprint efsanesi Usain Bolt’un 2004 yılında koştuğu 19.93’lük zamanı geride bırakarak dikkatleri üzerine çekti. Genç atlet, 20 yaş altı kategorisinde yalnızca ABD'li Erriyon Knighton’ın 2022’de elde ettiği 19.49’luk derecenin gerisinde kaldı.

Yarış sonrası konuşan Gout, 20 saniyenin altına inmeyi uzun süredir hedeflediğini belirterek, “Bu yıl boyunca aklımdaydı. 19.75 koşacağımı düşünüyordum ama 19.67 geldi, bundan daha iyisi olamazdı” ifadelerini kullandı.