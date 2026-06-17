Otomotiv dünyasının devi BMW, efsanevi SUV modeli X5’in beşinci nesliyle sektörü kökten sallamaya hazırlanıyor.

ABD Güney Carolina’daki Spartanburg fabrikası yakınlarında son testlerini tamamlayan yeni BMW, uluslararası pazara çıkmak için gün sayıyor. Yeni nesil X5, markanın tarihinde ilk kez tam 5 farklı güç aktarma teknolojisini aynı anda sunan seri üretim aracı olarak tarihe geçecek.

Devasa güç seçenekleri ilk kez direksiyon başına geçenleri büyüledi

48 voltluk hafif hibrit teknolojisine sahip benzinli ve dizel motorların yanı sıra, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli versiyonlar da yola çıkıyor. Yapılan gizli testlerde birkaç gazeteci yeni modelin üçünün direksiyonuna geçti: 400 beygirlik hafif hibrit, 490 beygirlik şarj edilebilir hibrit ve serinin en güçlüsü, tam 578 beygir gücündeki elektrikli BMW iX5 60 xDrive...

BMW menzil ezberleri bozacak

Şu an tüm dünyanın gözü tamamen elektrikli ilk X5 modelinde. 800 voltluk elektrik mimarisi ve yüksek enerji yoğunluklu silindirik hücrelere sahip 6. nesil eDrive teknolojisiyle donatılan bu model, tam 141 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip. Bu rakam, markanın tarihindeki en büyük yüksek voltajlı batarya anlamına geliyor. Yeni iX5'in, daha önce iX3'ün iddia ettiği 805 kilometrelik menzil sınırını darmadağın etmesi bekleniyor.

Aracın içindeki elektronik bir beyin var: "Heart of Joy"

Yeni model, gücü her iki aksa da dağıtan iki motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor, ancak asıl olay aracın beyninde saklı.

"Heart of Joy" (Neşe Kalbi) adı verilen merkezi kontrol ünitesi; güç aktarma organlarını, frenleri, direksiyonu ve enerji geri kazanımını mevcut sistemlere göre tam 10 kat daha hızlı işliyor. Sürücüyü adeta büyüleyen, kusursuz ve çevik bir sürüş deneyimi sunuyor.

Hidrojen çağı başlıyor

Ezber bozan yenilikler bataryayla da sınırlı kalmayacak. Her ne kadar takvimler 2028 yılını gösterene kadar beklememiz gerekecek olsa da, BMW iX5 Hydrogen seri üretime giren ilk hidrojenli model olacak. Karbon fiber destekli 7 adet düz yüksek basınçlı tankı sayesinde iç mekandan ve bagajdan ödün vermeyen bu teknoloji, diğer modellerle aynı üretim hattında üretilerek maliyetleri de dibe çekecek.

Yarı otonom sürüşte seviye atlandı

Alman devi, sürücüleri heyecanlandıran teknolojik asistanların da ipucunu verdi. Yeni BMW X5, Seviye 2 sürücü destek sistemleriyle donatılacak. "BMW Symbiotic Drive" konsepti altında sunulacak Şehir ve Otoyol Asistanı, hem şehir içi trafiğinde hem de uzun yollarda sürücünün yükünü tamamen üzerinden alacak.