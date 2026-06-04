CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, bir yandan Parti Meclisi tarafından kurultay kararı alacaklarını, bir yandan da Olağanüstü Kurultay için delege imzası toplamaya devam ettiklerini belirterek, bu adımlara rağmen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin partiyi kurultaya götürmemesi halinde mahkemeye başvurarak çağrı heyeti talep edeceklerini açıkladı.

Tezcan, kurultaya gidilmemesi halinde mahkemeye başvurarak CHP'ye çağrı heyeti isteyeceklerini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

-Bir taraftan PM'de kurultay kararı alacağız, bir taraftan delege imzaları toplandı. Buna rağmen kurultay çağrısı yapmazlarsa mahkemeye gidip çağrı heyeti isteyeceğiz. CHP'yi Erdoğan'ın kuyruğuna takamazsınız.

Tezcan’ın bu açıklamasına ilişkin bir sosyal medya paylaşımı yapan AKP’li Şamil Tayyar, şunları yazdı:

“Programım vardı, bir arkadaşım kulağıma eğilerek ‘Özel CHP’ye kayyım için başvuracakmış’ demesin mi?

Güldüm, ‘şakadır’ dedim, haberi gösterdi hemen.

Özel’in kurmay heyetinden Bülent Tezcan, Kılıçdaroğlu yönetimi kurultay kararı almazsa CHP’ye ‘çağrı heyeti’ atanması için mahkemeye başvuracaklarını söylüyor.

Gürsel Tekin İstanbul’da Çağrı Heyeti Başkanı olarak atandığında ‘kayyım atandı’ demişlerdi ya şimdi Kılıçdaroğlu’nun yerine aynı şekilde ‘kayyım’ istiyorlar.

Tam bir akıl tutulması.

Verdikleri mücadelenin altını boşaltıyorlar.

Mahkeme kararıyla CHP’nin tanzim edildiğini söylerken, başka bir mahkeme kararıyla operasyon planlıyorlar.

Tutarlı olacaksınız.

Demek ki derdiniz CHP değil kendi koltuklarınız.

O koltukları korumak için her yolu mübah görüyorsunuz.

Acınası bir durum.”

Tezcan ise Tayyar'ın paylaşımını alıntılayıp şunları yazdı:

“Şamil Bey,

Anlamadınız herhalde?

Benim söylediğim, toplanan imzaya rağmen kurultay çağrısı yapılmazsa mahkeme eliyle kurultay çağrısının yapılmasını sağlamaktadır. Yani delege iradesinin gereğini yerine getirtmektir.

Siyasi partilerde usul budur.

Bu seçilmiş yönetimin yerine kayyım atanması, ya da partiyi yönetecek bir heyet getirilmesi değildir. Sadece kurultaya götürecek bir heyet atanmasıdır. Tek görevi de kurultay yapmaktır.

Gürsel Tekin ve ekibinin seçilmiş İstanbul İl Başkanlığına “bütün yetkileri haiz bir heyet” olarak atanmasından tamamen farklı bir şeydir. Ayrıca ihtiyati tedbirle partinin başına geçmekle de bir ilgisi yoktur.

Kulağınıza fısıldayanlara bu cevabı verebilirsiniz?”