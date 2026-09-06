Google, Translate uygulamasının canlı çeviri özelliğinde önemli güncellemeler yaptı. İki platform için de geçerli olan bu yenilikler, kullanıcıların dil bariyerlerini aşmasını daha pratik hale getiriyor.

ANDROİD’DE ARKA PLAN DESTEĞİ

Google, canlı çeviri oturumlarının üçte birinden fazlasının beş dakikadan uzun sürdüğünü verilerle gözlemledi. Bu bulguya dayanarak İşletim sistemi Android için arka planda çalışma desteğinin devreye alındığını duyurdu.

Artık Android kullanıcıları, çeviri sırasında başka uygulamalara geçebiliyor veya telefonun ekranını kilitleyebiliyor. Çeviri işlemi bu sırada kesintiye uğramıyor ve arka planda devam ediyor.

Bu özellik, uzun süreli toplantıların veya konuşmaların takip edilmesini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Google, bu geliştirmeyle çoklu görev yapan kullanıcılar için büyük bir zaman tasarrufu sağlanacağını öngörüyor.

AHİZE ÜZERİNDEN ÇEVİRİ

iPhone kullanıcıları için ise kulaklık zorunluluğunu kaldıran bir yenilik geldi. İOS platformundaki Translate uygulaması, çevirileri doğrudan telefonun ahizesi üzerinden ışıtma özelliğine kavuştu.

Kullanıcılar, telefonu bir telefon görüşmesi yapır gibi kulağına yaklaştırarak çevirileri dinleyebiliyor. Google'nın belirttiği gibi bu yöntem, gürültülü havalimanlarında veya kalabalık tur gruplarında büyük avantaj sağlıyor.

Çevredeki gürültüden etkilenmeden çeviriyi doğrudan duyabilmek, iletişimi daha özel ve net kılıyor. Android’de halihazırda bulunan bu özellik, şimdi iOS ekosistemine de dahil oldu.

Google'nın yakın zamanda bu arka plan özelliğinin iOS platformuna da geçirileceği resmen açıklandı. Bu gelişmeler, uygulamanın günlüK yaşamın bir parçası haline gelmesini ve seyahat edenler için kritik bir rol oynamasını sağlıyor.