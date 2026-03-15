Türkiye'nin belirli yerlerinde yetişen ve doğa için taşıdığı önemin yanında nadirliği ile de göz kamaştıran kardelen çiçekleri özellikle kış mevsiminde karlı vadilerin bir süsü gibi dikkat çekiyor. Nesli tehlike altında olan bu özel türün doğadan koparılması halinde ise büyük cezalar söz konusu oluyor.

YANLIŞLIKLA BİLE YAPMAYIN

2026 yılı itibarıyla kardelen çiçeğini kopardığı tespit edilen kişilere uygulanacak para cezası 699 bin 245 TL olarak belirlendi. Yanlışlıkla koparılması durumunda dahi cezai işlem uygulanabiliyor. Söz konusu tutar, 2022'den bu yana yaklaşık 7 kat artış gösterdi.

Yetkililer, kardelenlerin korunması için hem çoğaltma çalışmaları yürütüyor hem de milli parklarda aralıksız denetim uyguluyor. Doğal alanları ziyaret eden vatandaşlar ise bu çiçeklere zarar vermemeleri konusunda özellikle uyarılıyor.

KIŞIN UMUDU

Kardelen, kışın en sert günlerinde, çoğu zaman kar örtüsünü delerek topraktan yükselen ender bitkilerden biri. Soğuğa olan bu olağanüstü direnci, onu hem ekolojik hem de kültürel açıdan değerli kılıyor. Böcek nüfusunun azaldığı kış aylarında erken çiçeklenerek arılar başta olmak üzere birçok canlıya kritik bir besin kaynağı sağlıyor. Biyoçeşitlilik açısından taşıdığı bu önem, kardeleni yalnızca güzel bir çiçek olmanın ötesine taşıyor; onu bir ekosistemin sağlık göstergesi haline getiriyor. Türkiye'de bazı türleri yalnızca belirli yüksek rakımlı alanlarda yetiştiğinden, yaşam alanlarının daralması ve kontrolsüz toplanma bu bitkiyi ciddi bir yok olma riskiyle yüz yüze bırakıyor.