Seçilmiş Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından yapılan ve CHP’li Sibel Tan Çetinkaya’nın kazandığı başkan vekili seçiminin yenilenmesi için dün toplanan Belediye Meclisi’nde seçim yapılamadı. Salt çoğunluğa ulaşılamaması nedeniyle seçim 8 Eylül Salı günü saat 09.00’a ertelendi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, YENİ Parti grubuyla birlikte, “gözaltındaki meclis üyelerinin oy kullanabilmelerini teminen” seçime katılmama kararı aldıklarını duyurdu. Üsküdar Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Ali Aral, yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine oylamanın ertelendiğini açıkladı.

3 İSME TUTUKLAMA

Yoğun güvenlik önlemleri alınan ve polis barikatı kurulan binaya, seçimi takip etmek isteyen basın mensupları da alınmadı. Meclis salonuna yalnızca Meclis üyelerinin girmesine izin verildiği, uygulamanın “savcılık talimatı”yla hayata geçirildiği belirtildi. Başkan vekili seçiminin yenilenmesi sürecinde üç CHP’li Meclis üyesi gözaltına alındı. Üsküdar Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik, belediye ruhsat müdürü Burak Aydın ve işletmeci Erdem Koyunyerli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Ekrem Baki ise hâlâ gözaltında bulunuyor. Öte yandan AKP, CHP’den istifa eden dört belediye meclis üyesini bünyesine kattı.

İLK SEÇİMİ CHP KAZANDI

Belediye Meclisi’nde 21 CHP ve YENİ Parti, 18 AKP ve 3 MHP üyesi bulunuyor. 5 Ağustos’ta yapılan ilk başkan vekili seçiminde CHP’nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, 4. turda 22 oy alarak seçilmişti. AKP’nin itirazı ile seçimin yenilenmesine karar verilmişti.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı: 21 belediye meclis üyemize inanıyoruz

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de belediye önünde yaptığı konuşmada, dört belediye meclis üyesinin tehditlerle, tekliflerle, şantajlarla transfer edildiğini söyledi. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

Özgür Çelik

“Tıpkı 2024’te Üsküdar Belediyesi’ni kaybetmeyi hazmedemeyenler, birinci Meclis başkan vekilliği seçimini de kaybetmeyi hazmedemeyerek birtakım kirli ve hukuksuz operasyonlara, kirli ve hukuksuz yollara başvurdular.”

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün ise şöyle konuştu: “Bizler YENİ Parti olarak veya CHP’den seçilmiş arkadaşlarımızla birlikte 21 belediye meclis üyemize inanıyoruz, güveniyoruz. Yapılacak oylamada temennimiz şudur ki seçmiş olduğumuz Sibel Hanım’ı tekrar belediye vekili seçeriz diyorum” dedi.

Yaşar Tüzün

Sarıyer İlçe Başkanlığı açıldı

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin Sarıyer İlçe Başkanlığı açılışına katıldı. Çelik, “YENİ Parti muhalefet partisi değildir. YENİ Parti Türkiye’nin birinci partisidir. Biz çözümlerimizle milletimizle buluşacağız” dedi.