Ünlü şef Danilo Zanna, İstanbul Göktürk'te talihsiz bir kaza yaşadı. Yaklaşık bir hafta önce teslim aldığı 2016 Mercedes-Benz G500 V8 model lüks cipi, seyir halindeyken arkadan gelen iş makinesinin çarpması sonucu hasar gördü. MADDİ HASAR GÖRDÜ Zanna, kaza sonrası aracında oluşan hasarı görüntülerken, hasarlı görüntüler sosyal medyada dikkat çekti. Ünlü şefin aracı teslim aldığı sırada yaptığı paylaşım da daha önce ilgi görmüştü. Kazanın ardından herhangi bir yaralanma yaşanmadığı, olayın yalnızca maddi hasarla atlatıldığı belirtildi.



Danilo Zanna yeni aracını 26 Haziran tarihinde almıştı. Aracı aldığında sosyal medyada bu fotoğraflar paylaşılmıştı.





www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.