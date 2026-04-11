Reuters'ın yayınladığı habere göre İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney savaşın başında babasının ölümüne neden olan hava saldırısında aldığı ağır yaraların etkisinden kurtulmaya çalışıyor.

Reuters'a konuşan yeni dini liderin çevresinden bazı kaynaklar, eski dini lider olan babası Ali Hamaney'i öldüren ve kendisini ağır yaralayan saldırının ardından Hamaney'in suratından ve bacağından ağır yara aldığını vurguladı.

Kaynaklar, Hamaney'in suratında ağır yaralar açıldığını ekledi. 56 yaşındaki lider 28 Şubat tarihinde düzenlenen saldırıda babasının yanı sıra eşini ve diğer aile üyelerini de kaybetti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth liderin yaralı olduğunu ve muhtemelen yüzünün şeklinin bozulduğunu doğrulayan açıklamalarda bulundu.

Bazı Amerikan istihbarat raporları ise Hamaney'in bir bacağını tamamen kaybetmiş olabileceğini öne sürdü.

İran devlet televizyonu ise atama sonrası kendisinden bahsederken "canbaz" (yani savaşta ağır yaralanan kişi) terimini kullanarak bu durumu dolaylı yoldan onayladı.

DEVLET İŞLERİNİ NOTLARLA YÜRÜTÜYOR

Liderin sağlık durumu İran'ın on yıllardır yaşadığı en kritik dönemde devlet işlerini yönetme kabiliyeti açısından büyük önem taşıyor.

İsimsiz konuşan kaynaklar Hamaney'in fiziksel durumuna rağmen zihinsel olarak keskinliğini koruduğunu belirtti.

Kendisi üst düzey yetkililerle yapılan toplantılara sesli konferans yoluyla katılım sağlıyor.

Özellikle savaşın gidişatı ve Pakistan'da ABD ile yürütülen barış müzakereleri gibi stratejik konularda bizzat karar verici rol üstleniyor.

8 Mart'taki resmi atamasından bu yana Hamaney'e ait hiçbir güncel fotoğraf veya ses kaydı kamuoyuyla paylaşılmadı.

İran'ın Birleşmiş Milletler temsilciliği ise liderin neden hala saklandığına dair yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

Bu sessizlik ortamı liderin gerçek durumu hakkındaki gizemi derinleştirse de, İranlı kaynaklar Hamaney'in ölüm tehlikesini atlattığını vurguladı.