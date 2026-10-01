Televizyon ekranlarında çarşamba akşamı reyting rekabeti yaşandı. Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş, dördüncü bölümüyle izleyici karşısına çıkarken Daha 17 (tekrar), Aşk ve Taht, Yeraltı(tekrar), Başkalarının Hayatı (tekrar), Teşkilat (tekrar) ve MasterChef Türkiye de reyting yarışında yer aldı.

Gecenin sonuçları belli olurken Sevdan Bir Ateş, üç ayrı izleyici grubunda da rakiplerini geride bıraktı.

SEVDAN BİR ATEŞ ÜÇ KATEGORİDE DE ZİRVEDE

Sevdan Bir Ateş, 30 Eylül Çarşamba akşamında Total, AB ve ABC1 reyting gruplarının tamamında birinci sırada yer aldı.

Dizinin özellikle ABC1 kategorisindeki performansı dikkat çekti. Sevdan Bir Ateş bu grupta 10 reyting barajını aşarak gecenin en yüksek sonuçlarından birine imza attı.

AŞK VE TAHT İÇİN SON HAFTA

Sezonun kısa süren dizilerinden Aşk ve Taht ise ekran yolculuğunun sonuna yaklaşırken reytinglerde istediği sonucu alamadı.

Finaline bir hafta kalan dizinin AB grubundaki reytingi 1'in altında kaldı.

30 EYLÜL 2026 REYTİNG SONUÇLARI

Çarşamba akşamının reyting tablosunda Sevdan Bir Ateş üç kategoride de zirvede yer aldı. Diğer yapımların sıralaması ise Total, AB ve ABC1 sonuçlarına göre şekillendi.

TOTAL

1-Sevdan Bir Ateş 9.68

20-Aşk ve Taht 1.18

AB

1-Sevdan Bir Ateş 8.36

18-Aşk ve Taht 0.86

ABC1

1-Sevdan Bir Ateş 10.06

17-Aşk ve Taht 1.13