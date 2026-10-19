18 Ekim Pazar akşamı televizyon ekranlarında yayınlanan diziler, yarışma programları ve filmlerin reyting sonuçları açıklandı. Ömür Usta, Daha 17 ve Teşkilat’ın sıralamadaki yeri merak edilirken Total, AB ve ABC1 kategorilerinde zirvenin sahibi belli oldu. Yeni başlayan Ömür Usta, üç kategoride de rakiplerini geride bıraktı.

ÜÇ KATEGORİDE DE ZİRVEYİ KAPTI

NOW TV'de yayınlanan Ömür Usta, 18 Ekim Pazar gününün Total, AB ve ABC1 reyting listelerinde birinci sırada yer aldı. Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17, üç kategoride de ikinci olurken TRT 1'in sevilen yapımı Teşkilat ise üçüncü sıraya yerleşti.

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Total kategorisinde Ömür Usta ilk sırada yer alırken Daha 17 ikinci, Teşkilat üçüncü oldu.

AB REYTİNG SIRALAMASI

AB kategorisinde de sıralama değişmedi. Ömür Usta zirvedeki yerini korurken Daha 17 ikinci, Teşkilat ise üçüncü sırada yer aldı.

ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

ABC1 kategorisinde de gecenin kazananı Ömür Usta oldu. Daha 17 ikinci sırayı alırken Teşkilat üçüncü sırada yer buldu.



Daha 17 dizisi 4 ay önce ikinci haftasında zirveye yerleşmişti. Dizi neredeyse haftalardır zirvedeydi. Pazar akşamlarının en çok izlenen dizisi konumundaydı fakat Ömür Usta dizisi bu hafta reytinglerde atağa geçti ve diziyi tahtından indirdi.



