Kapadokya’da çekilecek olan “Anne Yarısı” dizisinin hazırlıkları sürerken, başrol erkek oyuncusu da netleşti. Yapımını NTC Medya’nın üstlendiği dizide Cihangir Ceyhan, “Ali” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. ÇEKİMLER TEMMUZ SONU BAŞLAYACAK Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin çekimlerinin Temmuz ayı sonunda başlaması planlanıyor. Dizi, Nevşehir’in önde gelen ailelerinden Altay ailesinin hikâyesine odaklanıyor. KAPADOKYA'DA ÇEKİLECEK Ceyhan’ın canlandıracağı Ali karakterinin, annesi Meryem (Esra Dermancıoğlu) ile olan ilişkisi ve ailesiyle yaşadığı çatışmalar hikâyenin merkezinde yer alacak. Ali’nin kızıyla birlikte Nevşehir’e gelişi ise aile içinde dengeleri değiştirecek gelişmelere yol açacak.

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